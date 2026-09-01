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"К сожалению, русские - ну просто совсем конченые" - Зеленский об атаке рф в День знаний

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что российские атаки на инфраструктуру должны сорвать начало учебного года. В ночь на 1 сентября в Киеве погибли восемь человек.

"К сожалению, русские - ну просто совсем конченые" - Зеленский об атаке рф в День знаний

россия продолжает активную атаку на Украину и 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью таких атак является попытка сорвать начало учебного года, однако Украина не позволит этого сделать. Об этом он сообщил журналистам во время мероприятия, посвящённого Дню знаний, передаёт УНН.

Детали

Владимир Зеленский 1 сентября приехал в восстановленный лицей в Киевской области, чтобы поздравить школьников с началом учебного года. Однако во время встречи объявили воздушную тревогу, из-за чего президенту Украины и детям пришлось перейти в укрытие.

Тревога сейчас есть. К сожалению, россияне - ну просто конченые совсем - первое сентября, дети… Знаете, даже среди любых врагов есть понимание, что дети - это дети, а россияне делают детей участниками войны. Они это делают, делали, к сожалению, и будут делать до тех пор, пока их не поставят на место

- заявил президент.

Президент также подчеркнул, что украинские дети имеют всё необходимое, кроме мира.

У детей есть всё, нет лишь одного - мира. Это правда. Мы, безусловно, сделаем всё, чтобы это произошло

- сказал Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, в течение последних двух недель россия продолжала наносить удары по инфраструктуре. Он считает, что одной из целей таких атак является срыв начала учебного сезона, но заверил, что этого не произойдёт.

Посмотрел, и должно быть только приятное ощущение, а есть вот такое. Знаете, привкус очень некомфортный, очень неприятный такой привкус, что, если честно, вот эти последние две недели россияне, в принципе, бьют по инфраструктуре. Понятно, что хотят сорвать учебный сезон - он будет, да. Они нам ничего не сорвут, но сам факт, что последние две недели весь мир, Европа, которые нам помогают, - на каникулах. И это очень такой… неприятный привкус - не могу им не поделиться, и очень хотел этим поделиться - ощущением такого, знаете, как дипломатия по плану. То есть когда отпуск - то отпуск. То есть что бомбят - "мы не знаем - мы в отпуске" - это очень неприятный фактор. Потому что я считаю, что если бы подавались международные сигналы, то и первого сентября россияне не бомбили бы… Они никого не боятся, но тем не менее понемногу боятся, кроме наших Вооружённых сил, ещё понемногу боятся, когда громко звучит дипломатия. Вот это очень неприятно, что кто-то так отдыхает, а кто-то борется за жизнь

 - заявил Владимир Зеленский.

Напомним

российская атака в ночь на 1 сентября унесла жизни 8 человек в Киеве. Ещё 5 человек пострадали, в частности трое детей.

Алла Киосак

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