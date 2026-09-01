"На жаль, росіяни, ну просто кончені зовсім", - Зеленський про атаку рф у День знань

росія продовжує активну атаку по Україні і 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що метою таких атак є спроба зірвати початок навчального року, однак Україна не дозволить цього зробити. Про це він повідомив журналістам під час заходу, присвяченого до Дня знань, передає УНН.

Володимир Зеленський 1 вересня приїхав до відбудованого ліцею на Київщині, щоб привітати школярів із початком навчального року. Втім, під час зустрічі оголосили повітряну тривогу, через що президенту України та дітям довелося перейти до укриття.

Президент також наголосив, що українські діти мають усе необхідне, окрім миру.

За словами Володимира Зеленського, протягом останніх двох тижнів, росія продовжувала бити по інфраструктурі. Він вважає, що однією з цілей таких атак є зрив початку навчального сезону, але запевнив, що цього не станеться.

Подивився, і має бути тільки приємне відчуття, а є отакий. знаєте, присмак дуже некомфортний, дуже неприємний присмак такий, що якщо чесно, ось ці останні два тижні, росіяни, в принципі б’ють по інфраструктурі. Зрозуміло, що хочуть зірвати навчальний сезон - він буде, так. Вони нічого нам не зірвуть, але сам факт, що останні два тижні весь світ, Європа, які нам допомагають - на канікулах. І це дуже такий. неприємний присмак - не можу їм не поділитися, і дуже хотів цим поділитися - відчуттям такого, знаєте, як дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка - то відпустка. Тобто, що бомблять - "ми не знаємо - ми у відпустці" - це дуже неприємний фактор. Тому що я вважаю, що якби давали сигнали міжнародні, то і першого вересня росіяни би не бомбили... Вони нікого не бояться, але тим не менш, потрошки бояться, окрім наших збройних Сил, ще потрошки бояться коли гучно лунає дипломатія. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває так, а хтось бореться за життя