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"На жаль, росіяни, ну просто кончені зовсім", - Зеленський про атаку рф у День знань

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що російські атаки по інфраструктурі мають зірвати початок навчального року. У ніч на 1 вересня в Києві загинули восьмеро людей.

"На жаль, росіяни, ну просто кончені зовсім", - Зеленський про атаку рф у День знань

росія продовжує активну атаку по Україні і 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що метою таких атак є спроба зірвати початок навчального року, однак Україна не дозволить цього зробити. Про це він повідомив журналістам під час заходу, присвяченого до Дня знань, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський 1 вересня приїхав до відбудованого ліцею на Київщині, щоб привітати школярів із початком навчального року. Втім, під час зустрічі оголосили повітряну тривогу, через що президенту України та дітям довелося перейти до укриття.

Тривога зараз є. На жаль, росіяни, ну просто кончені зовсім - перше вересня, діти… Знаєте, навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти - це діти, а росіяни роблять дітей учасниками війни. Вони це роблять, робили, на жаль, і будуть робити до тих пір, поки не поставити їх на місце

- заявив президент.

Президент також наголосив, що українські діти мають усе необхідне, окрім миру.

У дітей є все, немає лише одного - миру. Це правда. Ми, безумовно, зробимо все, щоб це сталося

- сказав Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, протягом останніх двох тижнів, росія продовжувала бити по інфраструктурі. Він вважає, що однією з цілей таких атак є зрив початку навчального сезону, але запевнив, що цього не станеться.

Подивився, і має бути тільки приємне відчуття, а є отакий. знаєте, присмак дуже некомфортний, дуже неприємний присмак такий, що якщо чесно, ось ці останні два тижні, росіяни, в принципі б’ють по інфраструктурі. Зрозуміло, що хочуть зірвати навчальний сезон - він буде, так. Вони нічого нам не зірвуть, але сам факт, що останні два тижні весь світ, Європа, які нам допомагають - на канікулах. І це дуже такий. неприємний присмак - не можу їм не поділитися, і дуже хотів цим поділитися - відчуттям такого, знаєте, як дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка - то відпустка. Тобто, що бомблять - "ми не знаємо - ми у відпустці" - це дуже неприємний фактор. Тому що я вважаю, що якби давали сигнали міжнародні, то і першого вересня росіяни би не бомбили... Вони нікого не бояться, але тим не менш, потрошки бояться, окрім наших збройних Сил, ще потрошки бояться коли гучно лунає дипломатія. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває так, а хтось бореться за життя

 - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

російська атака в ніч на 1 вересня забрала життя 8 людей у Києві. Ще 5 людей постраждали, зокрема троє дітей.

Алла Кіосак

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