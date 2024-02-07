Изучают "слабые места" для ДРГ: на границе россияне используют тактические дроны

На границе российские военные используют тактические дроны. Таким образом они изучают "слабые места" для возможности захода диверсионно-разведывательных групп. Об этом рассказал помощник командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

"Дело в том, что россияне используют тактические дроны, которые постоянно изучают нашу инфраструктуру, изучают нашу границу, наши позиции. Они изучают наши слабые места в первую очередь для захода диверсионно-разведывательных групп. Но ситуация меняется с каждым днем. Мы стараемся тренировать личный состав, мы стараемся делать нашу границу непроходимой... Даже при том, что враг сейчас использует спецназовцев, наши бойцы дают им очень хороший отпор", - отметил Силкин.

армия рф не имеет положительных результатов в продвижении на Купянском направлении - Евлаш

По его словам, недавно вблизи Глуховской громады, что в Сумской области, враг совершил подход к границе с Украиной. россияне были своевременно замечены и отброшены назад в сторону страны-агрессора, добавил помощник командующего Объединенных сил ВСУ.

Ухудшение ситуации на севере Авдеевки: оккупанты атакуют со всех направлений