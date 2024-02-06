армия рф не имеет положительных результатов в продвижении на Купянском направлении - Евлаш

На Купянском направлении российская армия не имеет положительных результатов в продвижении, хотя и пытается идти на штурм. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер сухопутных войск Илья Евлаш, передает УНН.

По его словам, украинские защитники не дают врагу продвинутся на Купянском направлении.

"Если мы говорим о личном составе, то это не значит, что все эти 40 тысяч одновременно участвуют на передней линии соприкосновения. Это не так, это общее количество, которое включает в себя и подразделения обеспечения, связистов, медиков и многих других. Конечно, это количество нельзя недооценивать, однако мы справляемся с ними уже достаточно долгое время и продвижения на этом направлении не отмечено", - отметил Евлаш.

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