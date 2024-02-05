рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш

Враг вдвое уменьшили срок подготовки личного состава. Как сообщил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш в эфире "Мы - Украина", раньше людей готовили около 3-4 месяцев, сейчас время подготовки длится в два раза меньше, передает УНН.

"Тактика остается постоянной в основном, ничего нового они не придумали. Продолжаются мясные штурмы, сейчас у них все меньше техники, потому что хорошо поработали наши подразделения", - сообщил Евлаш.

Суточная норма артиллерийских снарядов у россиян снизилась вдвое - Евлаш

Как сообщили в Генштабе, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 389 560 человек, 6348 танков и тысяч единиц другой военной техники.