рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш
Руководитель пресс-службы воинской части "Хортица" сообщил, что противник сократил подготовку личного состава с 3-4 месяцев до вдвое меньшей продолжительности, а ежедневное использование российских артиллерийских снарядов также уменьшилось вдвое из-за потерь техники со стороны украинских сил.
Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности
Украина и Нидерланды провели в Киеве переговоры по двусторонним гарантиям безопасности и обсудили пересмотренный проект соглашения. Участники отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения.
Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически
Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении охранника, обвиняемого по делу о трагедии в Киеве, когда от осколков ракеты погибли две женщины и ребенок, была автоматически отменена через 6 месяцев, как того требует закон.
Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил о своем визите в Киев, но не предоставил никаких подробностей. Рассуждая о военной помощи Украине со стороны ЕС, Боррель в очередной раз призвал страны союза делать в этом отношении все, что возможно.
Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ
Президент Зеленский посетил Днепровскую, Черкасскую и Кропивницкую области, чтобы обсудить усиление радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны как основные вопросы и дать поручение по поддержке критической инфраструктуры и экономики.
Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого
Президент Зеленский посетил раненых украинских воинов в Кропивницком и наградил некоторых из них орденами и медалями за защиту суверенитета Украины от российских оккупантов под Роботиным и Вербовым.
Франция выражает заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в атомном секторе
Франция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в атомной отрасли для укрепления энергетической безопасности и уменьшения зависимости от россии.
МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект
Министерство культуры и информационной политики Украины обновило статистику, согласно которой по состоянию на 25 января 2024 года в результате российской агрессии было разрушено 1 938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 - разрушены и 1 624 - повреждены.
Зеленский об отставке Лапутиной: вопрос исключительно менеджмента
Президент обсудил с премьер-министром ужесточение политики по делам ветеранов и принял отставку министра по делам ветеранов как управленческое решение.
У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности
У короля Чарльза ІІІ диагностировали рак во время операции. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака. Медики посоветовали монарху отложить публичные обязанности.