рф вдвічі скоротила термін підготовки особового складу - Євлаш

Ворог удвічі зменшили термін підготовки особового складу. Як повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі "Ми - Україна", раніше людей готували близько 3-4 місяців, наразі час підготовки триває двічі менше, передає УНН.

"Тактика залишається сталою переважно, нічого нового вони не придумали. Продовжуються м'ясні штурми, зараз в них все менше техніки, тому що добряче попрацювали наші підрозділи", - повідомив Євлаш.

Добова норма артилерійських снарядів в росіян знизилася вдвічі - Євлаш

Як повідомили у Генштабі, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 389 560 осіб, 6348 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки.