Добова норма артилерійських снарядів в росіян знизилася вдвічі - Євлаш

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За минулу добу українські військові відбили 11 російських атак на Лимансько-Куп'янському напрямку та знищили 100 російських військовослужбовців та 48 одиниць військової техніки на Бахмутському напрямку, оскільки бої вздовж лінії розмежування тривають.

Російські окупанти наразі витрачають близько 30 тис. боєприпасів на добу, декілька місяців тому – це було 60 тис. боєприпасів. За минулу добу рф обстріляли 415 разів військових на Бахмутському напрямку, а на Лимано-Куп'янському напрямку 574 рази. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Ситуація в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається стабільно-напружено, проте контрольованою. Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення, зокрема, на Бахмутському напрямку однією з ключових цілей ворога залишається пробиття нашої лінії оборони та проходження в напрямку населеного пункту Часів Яр. Наші захисники надійно тримають там лінію бойового зіткнення та завдають противнику максимального ураження", - сказав Євлаш.

За його словами, за минулу добу на Бахмутському напрямку ворог обстріляв 415 разів українських військовослужбовців, також відбулося чотири бойові зіткнення.

"Нам вдалося ліквідувати 100 окупантів, а також 48 одиниць озброєння та військової техніки противника, серед яких танки, бойові броньовані машини, бойові машини піхоти, міномета та гармати тощо", - розповів Євлаш.

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Євлаш також повідомив про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку.

"На Лимано-Куп'янському напрямку противник веде активні наступальні дії, відбуваються бойові зіткнення. За минулу добу 11 разів нашим воїнам довелося відбивати атаки противника. П’ять разів ворог застосовував свою авіацію. Окрім того, 574 рази противник завдавав обстрілів по позиціях наших військових", - сказав Євлаш.

Окрім того, Євлаш зауважив, що інтенсивність ворожих обстрілів впала.

"Наразі трохи спала, тому що, наприклад декілька місяців тому ми ще могли говорити про 700 обстрілів на день лише на одній ділянці, тобто зараз інтенсивність впала. Ймовірно це пов’язується з погодними умовами та досить не сприятливою внутрішньою ситуацією в середині самої росії, оскільки проблеми з боєприпасами відчувають і вони. Якщо раніше це було близько 60 тис. боєприпасів на день, які вони відстрілювали вздовж усієї лінії, то зараз це в районі плюс-мінус 30 тис", - розповів Євлаш.

Максимально застосовуємо все, хоча цілей більше: Гуменюк про боєприпаси на півдні03.02.24, 16:55 • 36894 перегляди

На запитання, яка ситуація з боєприпасами в української сторони, Євлаш відповів: "На війні звичайно ніколи не буває достатньо боєприпасів і завжди потрібно більше".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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