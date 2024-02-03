Максимально застосовуємо все, хоча цілей більше: Гуменюк про боєприпаси на півдні

Сили оборони навіть в складних умовах максимально застосовують всі наявні боєприпаси для ураження ворога, водночас кількість цілей переважає. Про це сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.

На запитання, яка ситуація з кількістю боєприпасів на півдні, Гуменюк відповіла: "Виходячи з результатів нашої бойової роботи бачимо, що навіть в таких складних умовах примудряємося максимально застосовувати все те, що є в наявності".

Вона зазначила, що Сили оборони застосовують артилерію, контрбатарейну боротьбу, дрони.

"Ворог досить високо оцінює результативність цієї нашої роботи. Продовжуємо нищити ворожі позиції й дошкуляти окупантам в тому числі на островах, де вони намагаються розгортати свої спостережні пункти, через які побачити та прорахувати подальші дії Сил оборони. Таким чином навіть визнаючи нестачу боєприпасів. Але нестачу в сенсі дійсно переважної кількості цілей над наявними боєприпасами. Тобто, у нас просто дуже багато попереду роботи. Якби вже зараз ми могли б покрити всю ту роботу тими боєприпасами, які є в наявності, ми були б напевне щасливими", - розповіла Гуменюк.

Доповнення

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що брак артилерійських боєприпасів та затримки в наданні західної допомоги створять невизначеність в українських оперативних планах і, ймовірно, спонукають українські війська економити техніку, що може змусити українські сили приймати рішення щодо пріорітетності певних ділянок фронту.