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Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге

Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 14:55  •  13412 просмотра

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Силы обороны максимально используют все имеющиеся боеприпасы, чтобы победить врага, в то время как целей больше, чем боеприпасов.

Силы обороны даже в сложных условиях  максимально применяют все имеющиеся боеприпасы для поражения врага, при этом количество целей преобладает. Об этом сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

На вопрос, какова ситуация с количеством боеприпасов на юге, Гуменюк ответила: "Исходя из результатов нашей боевой работы видим, что даже в таких сложных условиях умудряемся максимально применять все то, что есть в наличии".

Она отметила, что Силы обороны применяют артиллерию, контрбатарейную борьбу, дроны.

"Враг достаточно высоко оценивает результативность этой нашей работы. Продолжаем уничтожать вражеские позиции и донимать оккупантов в том числе на островах, где они пытаются разворачивать свои наблюдательные пункты, через которые увидеть и просчитать дальнейшие действия Сил обороны. Таким образом даже признавая недостаток боеприпасов. Но недостаток в смысле действительно подавляющего количества целей над имеющимися боеприпасами. То есть, у нас просто очень много впереди работы. Если бы  уже сейчас мы могли бы  покрыть всю ту работу теми боеприпасами, которые есть в наличии, мы были бы наверное счастливы", - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что нехватка артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи создадут неопределенность в украинских оперативных планах и, вероятно, побудят украинские войска экономить технику, что может заставить украинские силы принимать решения о приоритетности определенных участков фронта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
Максимально застосовуємо все, хоча цілей більше: Гуменюк про боєприпаси на півдні
We use everything to the maximum, although there are more targets: Humeniuk on ammunition in the south
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