Суточная норма артиллерийских снарядов у россиян снизилась вдвое - Евлаш
За минувшие сутки украинские военные отбили 11 российских атак на Лиманско-Купянском направлении и уничтожили 100 российских военнослужащих и 48 единиц военной техники на Бахмутском направлении, поскольку бои вдоль линии разграничения продолжаются.
россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры
Российские войска обстреляли село Качкаровка в Херсонской области, повредив десятки домов, объекты критической инфраструктуры и попав в школу.
В направлении Павлограда движется ракета - Воздушные силы
Воздушные силы сообщили, что зафиксировали ракету, выпущенную в сторону Павлограда Днепропетровской области после того. Ранее взрывы прогремели в Криворожском район - работала ПВО.
Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев
Президент Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры 15 Героям Украины и 15 семьям погибших воинов, которым присвоено звание Героя Украины посмертно.
Избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос: 18-летнему парню сообщили о подозрении
18-летний парень устроил драку и избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос, его личность была установлена и сообщено о подозрении в хулиганстве.
Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге
Силы обороны максимально используют все имеющиеся боеприпасы, чтобы победить врага, в то время как целей больше, чем боеприпасов.
Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов
За 6 месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор, способствуя обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
Идут тяжелые бои, обстановка напряженная: Сырский о Купянском направлении
На Купянском направлении идут тяжелые бои по всему фронту - украинские войска пытаются защитить свои позиции, а враг продолжает штурмовые действия и подтягивает новые резервы, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи
Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.
В Криворожском районе работала ПВО: военные уничтожили вражескую ракету
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету в районе Кривого Рога.