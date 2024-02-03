Суточная норма артиллерийских снарядов у россиян снизилась вдвое - Евлаш

По его словам, за минувшие сутки на Бахмутском направлении враг обстрелял 415 раз украинских военнослужащих, также произошло четыре боевых столкновения.

"Нам удалось ликвидировать 100 оккупантов, а также 48 единиц вооружения и военной техники противника, среди которых танки, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты, минометы и пушки и т.д.", - рассказал Евлаш.

Евлаш также сообщил о ситуации на Лимано-Купянском направлении.

"На Лимано-Купянском направлении противник ведет активные наступательные действия, происходят боевые столкновения. За минувшие сутки 11 раз нашим воинам пришлось отражать атаки противника. Пять раз враг применял свою авиацию. Кроме того, 574 раза противник наносил обстрелы по позициям наших военных", - сказал Евлаш.

Кроме того, Евлаш отметил, что интенсивность вражеских обстрелов упала.

"Сейчас немного спала, потому что, например несколько месяцев назад мы еще могли говорить о 700 обстрелов в день только на одном участке, то есть сейчас интенсивность упала. Вероятно это связывается с погодными условиями и достаточно не благоприятной внутренней ситуацией внутри самой россии, поскольку проблемы с боеприпасами испытывают и они. Если раньше это было около 60 тыс. боеприпасов в день, которые они отстреливали вдоль всей линии, то сейчас это в районе плюс-минус 30 тыс", - рассказал Евлаш.

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На вопрос, какова ситуация с боеприпасами у украинской стороны, Евлаш ответил: "На войне обычно никогда не бывает достаточно боеприпасов и всегда нужно больше".