армія рф не має позитивних результатів у просуванні на Купʼянському напрямку - Євлаш

На Купʼянському напрямку російська армія не має позитивних результатів у просуванні, хоч і намагається йти на штурм. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник сухопутних військ Ілля Євлаш, передає УНН.

За його словами, українські захисники не дають ворогу просунуться на Купʼянському напрямку.

"Якщо ми говоримо про особовий склад, то це не значить, що всі ці 40 тисяч одночасно беруть участь на передній лінії зіткнення. Це не так, це загальна кількість, яка включає в себе і підрозділи забезпечення, звʼязківців, медиків та багато інших. Звичайно, цю кількість не можна недооцінювати, проте ми даємо їм раду вже досить довгий час і просування на цьому напрямку не відмічено", - зазначив Євлаш.

рф вдвічі скоротила термін підготовки особового складу - Євлаш