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Вивчають "слабкі місця" для ДРГ: на кордоні росіяни використовують тактичні дрони

Вивчають "слабкі місця" для ДРГ: на кордоні росіяни використовують тактичні дрони

Київ • УНН

 • 32873 перегляди

Російські військові використовують тактичні безпілотники вздовж кордону з Україною для вивчення слабких місць для можливих диверсійних і розвідувальних місій.

На кордоні російські військові використовують тактичні дрони. Таким чином вони вивчають "слабкі місця" для можливості заходу диверсійно-розвідувальних груп. Про це розповів помічник командувача Об'єднаних сил Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

"Річ у тому, що росіяни використовують тактичні дрони, які постійно вивчають нашу інфраструктуру, вивчають наш кордон, наші позиції. Вони вивчають наші слабкі місця в першу чергу для заходу диверсійно-розвідувальних груп. Але ситуація міняється з кожним днем. Ми намагаємося тренувати особовий склад, ми намагаємось робити наш кордон непрохідним… Навіть при тому, що ворог зараз використовує спецпризначенців, наші бійці дають їм дуже гарну відсіч", - зазначив Силкін.

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За його словами, нещодавно поблизу Глухівської громади, що в Сумській області, ворог здійснив підхід до кордону з Україною. росіяни були своєчасно помічені та відкинуті назад в бік країни-агресорки, додав помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

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Антоніна Туманова

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