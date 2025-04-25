Израиль осуждает Испанию за отмену многомиллионной сделки о поставках боеприпасов
Киев • УНН
Израиль раскритиковал Испанию за отказ от сделки на 6,6 млн евро, обвинив Мадрид в поддержке терроризма. Испания объяснила это несогласием с операциями Израиля в Газе.
По мнению Тель-Авива, правительство в Мадриде уступает соображениями безопасности ради политических целей и, кроме того - стоит на "неправильной стороне истории" в отношении Израиля.
Передает УНН со ссылкой на El País.
Детали
Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало правительство Испании за отмену контракта на закупку боеприпасов у израильской компании на сумму 6,6 миллиона евро.
Израиль решительно осуждает решение испанского правительства в одностороннем порядке расторгнуть контракт, подписанный с компанией IMI Systems. Испанское правительство приносит соображения безопасности в жертву политическим целям и продолжает находиться на неправильной стороне истории против еврейского государства, которое защищается от террористических атак на семи фронтах
Справочно
Премьер-министр Испании Педро Санчес приказал министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о поставках вооружений с израильской фирмой IMI Systems.
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Впоследствии решение прокомментировал министр социальных прав, защиты прав потребителей Пабло Бустиндуй. Чиновник заверил, что расторжение контракта МВД Испании с израильской компанией на закупку боеприпасов было "необходимым исправлением". Более того - представитель Мадрида предупредил, что следующие решения могут быть более "жесткими", - "чтобы больше не заключать никаких соглашений о поставках оружия с государством Израиль".
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Дополнение
Критики, как в правительстве, так и вне его, рассматривали соглашение как противоречащее громкому осуждению Испанией текущих военных операций Израиля в Газе, где, по сообщениям, число погибших превысило 50 000.
Напомним
Израиль создал оперативный пояс безопасности, охватывающий 30% Газы, и планирует там долговременное военное присутствие. Это необходимо для предотвращения атак ХАМАС.
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