Ізраїль засуджує Іспанію за скасування багатомільйонної угоди про постачання боєприпасів

На думку Тель-Авіву, уряд у Мадриді поступається міркуваннями безпеки заради політичних цілей і, крім того - стоїть на "неправильному боці історії" щодо Ізраїлю.

Передає УНН із посиланням на El País.

Деталі

Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко розкритикувало уряд Іспанії за скасування контракту на закупівлю боєприпасів у ізраїльської компанії на суму 6,6 мільйона євро.

Ізраїль рішуче засуджує рішення іспанського уряду в односторонньому порядку розірвати контракт, підписаний з компанією IMI Systems. Іспанський уряд приносить міркування безпеки в жертву політичним цілям і продовжує перебувати на неправильній стороні історії проти єврейської держави, яка захищається від терористичних атак на семи фронтах - заявив представник ізраїльського МЗС в інтерв'ю іспанській газеті El País.

Довідково

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наказав міністру внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласці односторонньо розірвати угоду про постачання озброєнь з ізраїльською фірмою IMI Systems.

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Згодом церішення прокоментував міністр соціальних прав, захисту прав споживачів Пабло Бустіндуй. Посадовець запевнив, що розірвання контракту МВС Іспанії з ізраїльською компанією на закупівлю боєприпасів було "необхідним виправленням". Більше того- представник Мадриду попередив, що наступні рішення можуть бути більш "жорсткими", - "щоб більше не укладати жодних угод про постачання зброї з державою Ізраїль".

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Доповнення

Критики, як в уряді, так і поза ним, розглядали угоду як таку, що суперечить голосному засудженню Іспанією поточних військових операцій Ізраїлю в Газі, де, за повідомленнями, кількість загиблих перевищила 50 000.

Нагадаємо

Ізраїль створив оперативний пояс безпеки, що охоплює 30% Гази, і планує там довготривалу військову присутність. Це необхідно для запобігання атакам ХАМАС.

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