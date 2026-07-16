Из-за успехов Украины все больше россиян хотят завершения войны - Зеленский

Действия Украины, направленные на усиление давления на российскую экономику и сокращение ресурсов для ведения войны, влияют на настроения граждан рф. Все больше россиян хотят завершения войны, однако это не свидетельствует об изменении их отношения к украинцам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 16 июля, передает УНН.

По словам Зеленского, ответом россии на усиление давления со стороны Украины остаются массированные удары ракетами и беспилотниками по украинским городам.

Ответ россии мы с вами ощущаем одинаково - независимо от того, находитесь ли вы на Банковой, на Троещине, в Одессе или Харькове. Это дроны и ракетные удары. Мы не должны позволить россии заставить нас привыкнуть к войне