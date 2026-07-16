Из-за успехов Украины все больше россиян хотят завершения войны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что из-за действий Украины растет количество россиян, желающих завершения войны. В то же время он подчеркнул, что уважения к украинцам в рф не прибавилось.
Действия Украины, направленные на усиление давления на российскую экономику и сокращение ресурсов для ведения войны, влияют на настроения граждан рф. Все больше россиян хотят завершения войны, однако это не свидетельствует об изменении их отношения к украинцам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 16 июля, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, ответом россии на усиление давления со стороны Украины остаются массированные удары ракетами и беспилотниками по украинским городам.
Ответ россии мы с вами ощущаем одинаково - независимо от того, находитесь ли вы на Банковой, на Троещине, в Одессе или Харькове. Это дроны и ракетные удары. Мы не должны позволить россии заставить нас привыкнуть к войне
Он отметил, что Украина продолжает усиливать давление на государство-агрессора, тогда как кремль отвечает новыми атаками. Одним из индикаторов эффективности украинских действий Зеленский назвал изменения настроений в российском обществе.
Благодаря нашим действиям у них возникает дефицит энергоресурсов, и нам это удается. Наша главная цель - сократить объем средств, которые россия тратит на войну, и мы видим, что это работает
В то же время Зеленский подчеркнул, что не имеет иллюзий относительно возможного улучшения отношения россиян к Украине и украинцам.
Не увеличилось количество людей, которые начали относиться к нам с уважением. Я в это не верю
Напомним
Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что deep strike операции против российской федерации в условиях войны имели и имеют большое влияние - над ними следует работать и дальше. По его словам, российский диктатор владимир путин начнет понимать реальность после ударов по москве и остальным областям рф.