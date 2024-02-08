Из-за ночной атаки рф в Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, дефицита электричества в Украине нет - Минэнерго

Дефицита электроэнергии нет, из-за вражеских обстрелов в Киеве и Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, сообщает в четверг Минэнерго, пишет УНН.

Из-за новых вражеских атак повреждены тепловые сети в Николаеве, без теплоснабжения осталось 9 жилых домов - говорится в сообщении Минэнерго.

Также сообщается, что в результате пожара, возникшего на месте прилета, в центре города без света остались 82 бытовых потребителя - все оперативно запитаны, кроме уничтоженного дома.

Кроме того, повреждения получили воздушные линии в области, в результате чего были обесточены 9 населенных пунктов. По состоянию на утро все потребители со светом, указали в Минэнерго.

Кроме того, еще продолжаются восстановительные работы поврежденных вид атаки рф теплосетей в Киеве.

Вчера в результате вражеских атак был отключен участок теплосети в Киеве, в результате чего без теплоснабжения остались 355 жилых домов, 5 больничных учреждений, 18 детских садов, 9 школ, 84 ведомственных здания - указали в Минэнерго.

Генерация

В Минэнерго сообщают, что дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственная генерация полностью покрывает потребности потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии.

Из аварийного ремонта выведен блок ТЭС. В резерве семь блоков ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - отметили в ведомстве.

Состояние сетей

По техническим причинам выключалась воздушная линия электропередачи на Львовщине. В результате обесточились бытовые потребители и железная дорога. Всех потребителей запитали по основной схеме, отметили в ведомстве.

Из-за технологических нарушений отключалось оборудование подстанции на Днепропетровщине, при этом обесточились бытовые потребители и местная промышленность. Всех также уже заживили.

Импорт/ экспорт

Как сообщается, на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 7274 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 1859 МВт*ч.

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