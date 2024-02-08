Из-за ночной атаки рф в Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, дефицита электричества в Украине нет - Минэнерго

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  39771 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  117905 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  136857 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  168467 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  222570 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  244470 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  228522 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  250479 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  255203 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209831 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Из-за ночной атаки рф в Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, дефицита электричества в Украине нет - Минэнерго

В результате российских атак были повреждены теплосети в Николаеве, в результате чего 9 домов остались без тепла, а 82 домохозяйства - без электроэнергии.

Война •   •  20156 просмотра
Из-за ночной атаки рф в Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, дефицита электричества в Украине нет - Минэнерго

На оккупированной Луганщине захватчики раздают повестки и учат молодежь "правильному" блогерству

Оккупанты на Луганщине раздают мужчинам российские паспорта и повестки, а также открывают центр, где будут обучать молодежь пророссийскому блогерству.

Война •   •  17775 просмотра
На оккупированной Луганщине захватчики раздают повестки и учат молодежь "правильному" блогерству

россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии

Сумская область Украины подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны России ночью, было зафиксировано 18 взрывов в четырех приграничных населенных пунктах.

Война •   •  15419 просмотра
россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Экологическая ситуация в оккупированном Крыму сложная из-за нехватки водных ресурсов, которые оккупанты беспощадно используют для своих военных баз и предприятий, рассматривая полуостров только как военную базу.

Война •   •  39771 просмотра
Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Зеленский поздравил Алиева с переизбранием в президенты: "Стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться"

Президент Зеленский поздравил президента Алиева с переизбранием в Азербайджане и заявил, что их стратегические отношения будут только укрепляться.

Политика •   •  16066 просмотра
Зеленский поздравил Алиева с переизбранием в президенты: "Стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться"

Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений

В 2023 году Австралия пережила восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений, согласно климатическим данным Бюро метеорологии, которые показывают, что средняя температура в стране выросла на 1,5°C с 1910 года из-за изменения климата.

Новости Мира •   •  12364 просмотра
Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений

Ночная атака рф на Одессу: пострадали двое полицейских

Двое полицейских были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА на Одессу, в результате которой были повреждены гражданские здания.

Война •   •  18338 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: пострадали двое полицейских

OpenAI создает новую команду для безопасности детей: исследования и защита

OpenAI формирует новую команду, которая будет изучать и предотвращать потенциальное злоупотребление ИИ детьми, а также обеспечивать соблюдение законов о защите детской приватности.

Технологии •   •  15988 просмотра
OpenAI создает новую команду для безопасности детей: исследования и защита

"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации

Председатель фракции правящей партии заявил, что новый законопроект о мобилизации будет доработан, чтобы решить проблемы, связанные с аспирантами и блокировкой личных счетов, ко второму чтению в парламенте.

Война •   •  20025 просмотра
"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации

россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска

Российская армия пытается прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра Донецкой области, используя беспилотники, артиллерию и небольшие штурмовые группы.

Война •   •  16100 просмотра
россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска