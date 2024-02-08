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Через нічну атаку рф у Миколаєві частково відсутнє теплопостачання, дефіциту електрики в України немає – Міненерго

Через нічну атаку рф у Миколаєві частково відсутнє теплопостачання, дефіциту електрики в України немає – Міненерго

Київ • УНН

 • 101729 перегляди

Внаслідок російських атак було пошкоджено тепломережі в Миколаєві, внаслідок чого 9 будинків залишилися без тепла, а 82 домогосподарства - без електроенергії.

Дефіциту електроенергії немає, через ворожі обстріли у Києві та Миколаєві частково відсутнє теплопостачання, повідомляє у четвер Міненерго, пише УНН.

Через нові ворожі атаки пошкоджено теплові мережі у Миколаєві, без теплопостачання залишилось 9 житлових будинків

-йдеться у повідомленні Міненерго.

Також повідомляється, що внаслідок пожежі, що виникла на місці прильоту, у центрі міста без світла залишилися 82 побутових споживачі - усіх оперативно заживлено, окрім знищеного будинку.

Крім того, ушкоджень зазнали повітряні лінії в області, внаслідок чого було знеструмлено 9 населених пунктів. Станом на ранок усі споживачі зі світлом, вказали в Міненерго.

Крім того, ще тривають відновлювальні роботи пошкоджених вид атаки рф тепломереж у Києву.

Учора внаслідок ворожих атак було відключено ділянку тепломережі у Києві, внаслідок чого без теплопостачання залишились 355 житлових будинків, 5 лікарняних закладів, 18 дитячих садків, 9 шкіл, 84 відомчих будівлі

- вказали в Міненерго.

Генерація

В Міненерго повідомляють, що дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Власна генерація повністю покриває потреби споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії.

З аварійного ремонту виведено блок ТЕС. У резерві сім блоків ТЕС, які буде задіяно у разі потреби.

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - зауважили у відомстві.

Стан мереж

З технічних причин вимикалась повітряна лінія електропередачі на Львівщині. Внаслідок цього знеструмились побутові споживачі та залізниця. Усіх споживачів заживили за основною схемою, зазначили у відомстві .  

Через технологічні порушення відключалось обладнання підстанції на Дніпропетровщині, при цьому знеструмились побутові споживачі та місцева промисловість. Усіх також вже заживили.

Імпорт/ експорт

Як повідомляється, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 7274 МВт*год. Також передбачається експорт – до 1859 МВт*год.

На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди", через влучання сталася пожежа на території промпідприємства у Миколаєві - ОВА08.02.24, 08:34 • 25974 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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