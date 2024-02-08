Через нічну атаку рф у Миколаєві частково відсутнє теплопостачання, дефіциту електрики в України немає – Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок російських атак було пошкоджено тепломережі в Миколаєві, внаслідок чого 9 будинків залишилися без тепла, а 82 домогосподарства - без електроенергії.
Дефіциту електроенергії немає, через ворожі обстріли у Києві та Миколаєві частково відсутнє теплопостачання, повідомляє у четвер Міненерго, пише УНН.
Через нові ворожі атаки пошкоджено теплові мережі у Миколаєві, без теплопостачання залишилось 9 житлових будинків
Також повідомляється, що внаслідок пожежі, що виникла на місці прильоту, у центрі міста без світла залишилися 82 побутових споживачі - усіх оперативно заживлено, окрім знищеного будинку.
Крім того, ушкоджень зазнали повітряні лінії в області, внаслідок чого було знеструмлено 9 населених пунктів. Станом на ранок усі споживачі зі світлом, вказали в Міненерго.
Крім того, ще тривають відновлювальні роботи пошкоджених вид атаки рф тепломереж у Києву.
Учора внаслідок ворожих атак було відключено ділянку тепломережі у Києві, внаслідок чого без теплопостачання залишились 355 житлових будинків, 5 лікарняних закладів, 18 дитячих садків, 9 шкіл, 84 відомчих будівлі
Генерація
В Міненерго повідомляють, що дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Власна генерація повністю покриває потреби споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії.
З аварійного ремонту виведено блок ТЕС. У резерві сім блоків ТЕС, які буде задіяно у разі потреби.
"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - зауважили у відомстві.
Стан мереж
З технічних причин вимикалась повітряна лінія електропередачі на Львівщині. Внаслідок цього знеструмились побутові споживачі та залізниця. Усіх споживачів заживили за основною схемою, зазначили у відомстві .
Через технологічні порушення відключалось обладнання підстанції на Дніпропетровщині, при цьому знеструмились побутові споживачі та місцева промисловість. Усіх також вже заживили.
Імпорт/ експорт
Як повідомляється, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 7274 МВт*год. Також передбачається експорт – до 1859 МВт*год.
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