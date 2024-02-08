На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди", через влучання сталася пожежа на території промпідприємства у Миколаєві - ОВА
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони знищили три ворожі ударні безпілотники типу "шахед", які вночі атакували Миколаївщину, спричинивши пожежу на промисловому об'єкті у Миколаєві.
У Миколаївській області вночі знищено три ворожі ударні дрони типу Shahed, ворог атакував "шахедами" Миколаїв, є влучання, сталася пожежа на території промислового підприємства, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Миколаїв. Уночі, 8 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає
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"У ніч на 8 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136", - додав він.
Окрім того, з його слів, зранку, 7 лютого, о 07:56 та 08:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також учора, 7 лютого, о 09:14 удару ворожим БпЛА типу "Ланцет" зазнав населений пункт Куцурубської громади, а о 09:25 ворог спрямував FPV-дрон по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає, зазначив Кім.
Окрім того, учора, 7 лютого, о 10:05, 10:51 та 15:48 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає, повідомив він.
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