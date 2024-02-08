В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за попадания произошел пожар на территории промпредприятия в Николаеве - ОВА

В Николаевской области ночью уничтожены три вражеских ударных дрона типа Shahed, враг атаковал "шахедами" Николаев, есть попадания, произошел пожар на территории промышленного предприятия, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Николаев. Ночью, 8 февраля, враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате попаданий произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома. Подразделениями ГСЧС пожары были оперативно ликвидированы. Также повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры. Пострадавших нет - сообщил Ким в соцсетях.

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"В ночь на 8 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136", - добавил он.

Кроме того, по его словам, утром, 7 февраля, в 07:56 и 08:54 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 7 февраля, в 09:14 удару вражеским БПЛА типа "Ланцет" подвергся населенный пункт Куцурубской громады, а в 09:25 враг направил FPV-дрон по береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших нет, отметил Ким.

Кроме того, вчера, 7 февраля, в 10:05, 10:51 и 15:48 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Куцурубской громады. В результате чего поврежден жилой дом. Пострадавших нет, сообщил он.

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