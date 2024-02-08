В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за попадания произошел пожар на территории промпредприятия в Николаеве - ОВА
Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских ударных беспилотника типа "шахед", которые ночью атаковали Николаевскую область, вызвав пожар на промышленном объекте в Николаеве.
По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА
Три человека получили ранения в Херсонской области на фоне 60 обстрелов региона российскими войсками.
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА
Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.
Еще плюс 910 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 392 380 человек личного состава и 6383 танка.
В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов
Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.
Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек
Оккупанты ночью обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, оказавшись под завалами поврежденных зданий.
В течение суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 92 боевых столкновения на разных направлениях.
В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма
Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.
Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб
За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 6 местам сосредоточения противника, говорится в сводке Генерального штаба.
Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских беспилотников Shahed из 17, запущенных из Крыма в ночь на 8 февраля.