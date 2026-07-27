Из-за атак РФ частично без света четыре области, ранен энергетик

Частично без света 4 области, энергетик ранен из-за вражеских атак, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Как указано, энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"На Черниговщине в результате атаки вражеского FPV-дрона на энергетический объект ранение получил энергетик. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - указали в Минэнерго.

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