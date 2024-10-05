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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из Ливана эвакуировали более 100 граждан Нидерландов

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 22:54  •  1164 просмотра

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Первый эвакуационный рейс из Ливана приземлился в Эйндховене с более 100 нидерландцами. МИД Нидерландов получил около 500 заявок на эвакуацию, планируется еще один рейс 5 октября.

Нидерланды эвакуировали из Ливана более 100 своих граждан, первый эвакуационный рейс приземлился на авиабазе в городе Эйндховен. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Детали

Первый эвакуационный рейс с гражданами Нидерландов из Ливана приземлился на авиабазе в Эйндховене около 21:00, по местному времени. На борту самолета находились 185 человек, более 100 нидерландцев и члены их семей. Кроме того, этим же рейсом прибыли граждане ряда других стран, в частности бельгийцы, ирландцы и финны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Нидерландов получило около 500 заявок от людей, желающих покинуть Ливан, но не все они могут воспользоваться эвакуационными рейсами.

Мы всегда сначала проверяем, сколько нидерландцев действительно могут и хотят вылететь, все ли у них в порядке с документами,

- сказал генеральный секретарь МИД Кристиан Реберген.

Также есть люди, которые зарегистрировались, но нашли другой способ покинуть Ливан. На 5 октября запланирован еще один эвакуационный рейс. Будет ли после этого еще один, будет зависеть от обстоятельств.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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