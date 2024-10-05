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З Лівану евакуювали понад 100 громадян Нідерландів

З Лівану евакуювали понад 100 громадян Нідерландів

Київ • УНН

 • 18177 перегляди

Перший евакуаційний рейс з Лівану приземлився в Ейндховені з понад 100 нідерландцями. МЗС Нідерландів отримало близько 500 заявок на евакуацію, планується ще один рейс 5 жовтня.

Нідерланди евакуювали з Лівану понад 100 своїх громадян, перший евакуаційний рейс приземлився на авіабазі в місті Ейндховен. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Деталі

Перший евакуаційний рейс з громадянами Нідерландів з Лівану приземлився на авіабазі в Ейндховені близько 21:00, за місцевим часом. На борту літака перебували 185 осіб, понад 100 нідерландців та члени їхніх сімей. Крім того, цим же рейсом прибули громадяни низки інших країн, зокрема бельгійці, ірландці та фіни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Нідерландів отримало близько 500 заявок від людей, які бажають залишити Ліван, але не всі вони можуть скористатися евакуаційними рейсами.

Ми завжди спочатку перевіряємо, скільки нідерландців дійсно можуть і хочуть вилетіти, чи все в них гаразд з документами,

- сказав генеральний секретар МЗС Крістіан Реберген.

Також є люди, які зареєструвалися, але знайшли інший спосіб залишити Ліван. На 5 жовтня заплановано ще один евакуаційний рейс. Чи буде після цього ще один, залежатиме від обставин.

Нідерланди попрощалися з F-16: Винищувачі, що служили 45 років, передаються Україні28.09.24, 05:22 • 69258 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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