З Лівану евакуювали понад 100 громадян Нідерландів
Київ • УНН
Перший евакуаційний рейс з Лівану приземлився в Ейндховені з понад 100 нідерландцями. МЗС Нідерландів отримало близько 500 заявок на евакуацію, планується ще один рейс 5 жовтня.
Нідерланди евакуювали з Лівану понад 100 своїх громадян, перший евакуаційний рейс приземлився на авіабазі в місті Ейндховен. Про це повідомляє NOS, пише УНН.
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Перший евакуаційний рейс з громадянами Нідерландів з Лівану приземлився на авіабазі в Ейндховені близько 21:00, за місцевим часом. На борту літака перебували 185 осіб, понад 100 нідерландців та члени їхніх сімей. Крім того, цим же рейсом прибули громадяни низки інших країн, зокрема бельгійці, ірландці та фіни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Міністерство закордонних справ Нідерландів отримало близько 500 заявок від людей, які бажають залишити Ліван, але не всі вони можуть скористатися евакуаційними рейсами.
Ми завжди спочатку перевіряємо, скільки нідерландців дійсно можуть і хочуть вилетіти, чи все в них гаразд з документами,
Також є люди, які зареєструвалися, але знайшли інший спосіб залишити Ліван. На 5 жовтня заплановано ще один евакуаційний рейс. Чи буде після цього ще один, залежатиме від обставин.
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