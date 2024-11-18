Италия вводит миллионные штрафы за суррогатное материнство за рубежом
Киев • УНН
Президент Италии подписал закон, который предусматривает наказание до двух лет лишения свободы и штрафы до миллиона евро за суррогатное материнство за пределами страны.
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, который криминализирует суррогатное материнство даже в странах, где оно легально. Нарушителям грозит до 2 лет заключения и штраф до 1 млн евро. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.
Детали
Итальянский закон, объявляющий суррогатное материнство «универсальным преступлением» как в Италии, где оно уже запрещено законом, так и для итальянцев, занимающихся этой практикой там, где она легальна за рубежом, вступит в силу в понедельник, когда он будет опубликован в Gazzetta Ufficiale.
Новый закон, поддержанный премьер-министром Джорджией Мелони, предусматривает наказание от трех месяцев до двух лет лишения свободы и штрафы в размере от 600 000 до 1 миллиона евро.
Мелони ранее осудила суррогатное материнство как «бесчеловечную практику, подпитывающую транснациональный рынок, замаскированный под акт любви». Это мнение поддержали сторонники закона, включая Маурицио Гаспарри, президентом сенаторов Forza Italia, который сказал: «Президент Республики подписал, как и ожидалось, закон против позора суррогатного материнства».
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Однако критики утверждают, что закон противоречит конституции и непрактичен. Это «еще один антиконституционный закон от этого правительства, обреченный на то, чтобы быть отмененным судами», - сказал Риккардо Маги, лидер организации +Europa, добавив, что Италия «станет единственной страной в мире, криминализирующей практику, которая в других странах является законной».
Дополнение
В Европе некоторые страны, такие как Дания, Бельгия, Нидерланды, Греция и Великобритания, разрешают суррогатное материнство, часто на некоммерческой или альтруистической основе. В других странах, включая Францию, Испанию, Германию и Норвегию, эта практика полностью запрещена.
Ассоциация Luca Coscioni объявила о планах обжаловать итальянский закон в суде, ссылаясь на то, что он повлияет как минимум на 50 пар, готовых начать процедуру суррогатного материнства.
В заявлении, переданном Euractiv, ассоциация назвала суррогатное материнство «научной возможностью» и осудила законодательство как несправедливое и нерациональное.