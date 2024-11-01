Скандал в Китае: суррогатная мать осталась без поддержки агентства

В Китае разразился скандал из-за брошенной суррогатной матери. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В китайском городе Чэнду, что на юго-западе страны, 28-летняя женщина, которая была суррогатной матерью, оказалась без поддержки агентства, организовавшего её беременность. Это вызвало волну возмущения в социальных сетях и привлекло внимание общественности к деятельности нелегальных агентств суррогатного материнства.

Китайские органы здравоохранения уже начали расследование обстоятельств, поскольку в стране суррогатное материнство запрещено. Правительство жестко контролирует эту сферу: еще в прошлом году официальные представители пообещали принимать строгие меры против любых форм нелегальной деятельности, связанной с репродуктивными технологиями, включая продажу спермы и яйцеклеток.

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