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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандал в Китае: суррогатная мать осталась без поддержки агентства

Скандал в Китае: суррогатная мать осталась без поддержки агентства

Киев  •  УНН

01:53 • 1756 просмотра

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В Чэнду 28-летняя суррогатная мать оказалась без поддержки агентства, организовавшего ее беременность. Инцидент вызвал возмущение в соцсетях и привлек внимание к нелегальным агентствам суррогатного материнства в Китае.

В Китае разразился скандал из-за брошенной суррогатной матери. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В китайском городе Чэнду, что на юго-западе страны, 28-летняя женщина, которая была суррогатной матерью, оказалась без поддержки агентства, организовавшего её беременность. Это вызвало волну возмущения в социальных сетях и привлекло внимание общественности к деятельности нелегальных агентств суррогатного материнства.

Китайские органы здравоохранения уже начали расследование обстоятельств, поскольку в стране суррогатное материнство запрещено. Правительство жестко контролирует эту сферу: еще в прошлом году официальные представители пообещали принимать строгие меры против любых форм нелегальной деятельности, связанной с репродуктивными технологиями, включая продажу спермы и яйцеклеток.

Штраф в миллион евро и заключение в тюрьму: Италия запретила суррогатное материнство за рубежом17 октября 2024, 01:19 • 50415 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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