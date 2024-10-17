Штраф в миллион евро и заключение в тюрьму: Италия запретила суррогатное материнство за рубежом

Итальянский парламент запретил парам выезд за границу для рождения ребенка с помощью суррогатного материнства. Проект партии премьер-министра Джорджии Мелони, по мнению активистов, направлен против однополых партнеров. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с момента вступления в должность в 2022 году Мелони придерживается очень консервативной социальной программы, стремясь продвигать то, что она считает традиционными семейными ценностями. Это затрудняет для ЛГБТ-пар возможность стать законными родителями.

В среду верхняя палата сената проголосовала за законопроект, предложенный ультраправой партией Мелони «Братья Италии» 84 голосами против 58. В прошлом году законопроект уже был одобрен нижней палатой.

Законодательство распространяет запрет на суррогатное материнство, который уже действует в Италии с 2004 года, на тех, кто выезжает в такие страны, как Соединенные Штаты или Канада, где это законно, устанавливая сроки заключения до двух лет и штрафы до 1 миллиона евро.

Материнство является абсолютно уникальным, его абсолютно нельзя заменить, и оно является основой нашей цивилизации. Мы хотим искоренить феномен суррогатного материнства, - сказала сенатор от «Братьев Италии» Лавиния Меннуни во время парламентских дебатов.

Ранее в этом году Мелони назвала суррогатное материнство «бесчеловечной» практикой, которая рассматривает детей как продукт в супермаркете, повторяя позицию, высказанную католической церковью.

Во вторник у здания сената собрались демонстранты, чтобы выразить возмущение законопроектом, заявляя, что правительство атакует ЛГБТК-людей и вредит тем, кто хочет иметь детей, несмотря на то, что рождаемость в Италии резко снижается.

Алесия Крочини, президент Rainbow Families, отметила, что 90% итальянцев, которые выбирают суррогатное материнство, являются гетеросексуальными парами, но они в основном делали это тайно, то есть новый запрет де-факто коснется только однополых пар, которые не могут этого скрыть.

Подавление суррогатного материнства происходит на фоне падения рождаемости в стране. В марте Национальный статистический институт ISTAT заявил, что в 2023 году, после 15-летнего непрерывного снижения, рождаемость упала до рекордно низкого уровня.

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