Штраф у мільйон євро та ув'язнення: Італія заборонила сурогатне материнство за кордоном

Італійський парламент заборонив парам виїзд за кордон для народження дитини за допомогою сурогатного материнства. Проект партії прем’єр-міністра Джорджії Мелоні, на думку активістів, спрямований проти одностатевих партнерів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Зазначається, що з моменту вступу на посаду в 2022 році Мелоні дотримується дуже консервативної соціальної програми, прагнучи просувати те, що вона вважає традиційними сімейними цінностями. Це ускладнює для ЛГБТ-пар можливість стати законними батьками.

У середу верхня палата сенату проголосувала за законопроект, запропонований ультраправою партією Мелоні "Брати Італії" 84 голосами проти 58. Торік законопроект уже був схвалений нижньою палатою.

Законодавство поширює заборону на сурогатне материнство, яка вже діє в Італії з 2004 року, на тих, хто виїжджає до таких країн, як Сполучені Штати чи Канада, де це законно, встановлюючи терміни ув’язнення до двох років і штрафи до 1 мільйона євро.

Материнство є абсолютно унікальним, його абсолютно не можна замінити, і воно є основою нашої цивілізації. Ми хочемо викорінити феномен сурогатного материнства, - сказала сенаторка від «Братів Італії» Лавінія Меннуні під час парламентських дебатів.

Раніше цього року Мелоні назвала сурогатне материнство "нелюдською" практикою, яка розглядає дітей як продукт в супермаркеті, повторюючи позицію, висловлену католицькою церквою.

У вівторок біля будівлі сенату зібралися демонстранти, аби висловити обурення законопроектом, заявляючи, що уряд атакує ЛГБТК-людей і шкодить тим, хто хоче мати дітей, незважаючи на те, що народжуваність в Італії різко знижується.

Алесія Крочіні, президент Rainbow Families, зазначила, що 90% італійців, які обирають сурогатне материнство, є гетеросексуальними парами, але вони здебільшого робили це таємно, тобто нова заборона де-факто торкнеться лише одностатевих пар, які не можуть цього приховати.

Придушення сурогатного материнства відбувається на тлі падіння народжуваності в країні. В березні Національний статистичний інститут ISTAT заявив, що в 2023 році, після 15-річного безперервного зниження, народжуваність впала до рекордно низького рівня.

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