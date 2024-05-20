Франциск заявив, що сурогатне материнство перетворюється на бізнес та розповів, як ставиться до усиновлення
Київ • УНН
Папа Франциск засудив сурогатне материнство, яке іноді, за його словами, перетворюється на бізнес. Також він підкреслив необхідність медичного і морального консультування у випадках усиновлення.
Папа Римський Франциск заявив, що сурогатне материнство іноді перетворюється на бізнес. А щодо усиновлення, то спочатку мають відбутись медичні консультації, а потім і "моральні". Про це понтифік сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, передає УНН.
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Як пише CBS News, Папа Франциск закликав заборонити сурогатне материнство в усьому світі, назвавши цю практику "сумною" і заявивши, що ненароджену дитину "не можна перетворювати на об'єкт торгівлі".
"Що стосується сурогатного материнства, то в найсуворішому розумінні цього слова - ні, воно не дозволено", - сказав Франциск в інтерв'ю CBS News.
Також додав: "Іноді сурогатне материнство перетворюється на бізнес, і це дуже погано. Це дуже погано".
Щодо усиновлення, то понтифік сказав, що в кожному випадку ситуація має бути ретельно і чітко розглянута, "консультації мають бути медичними, а потім і моральними.
"Я думаю, що в цих випадках є загальне правило, але в кожному конкретному випадку потрібно оцінювати ситуацію, за умови, що моральний принцип не буде порушений"- сказав Папа Франциск.
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