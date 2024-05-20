Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению

Папа Римский Франциск заявил, что суррогатное материнство иногда превращается в бизнес. А что касается усыновления, то сначала должны состояться медицинские консультации, а затем и "моральные". Об этом понтифик сказал в интервью телеканалу CBS News, передает УНН.

Детали

Как пишет CBS News, Папа Франциск призвал запретить суррогатное материнство во всем мире, назвав эту практику "печальной" и заявив, что нерожденного ребенка "нельзя превращать в объект торговли".

"Что касается суррогатного материнства, то в самом строгом понимании этого слова - нет, оно не разрешено", - сказал Франциск в интервью CBS News.

Также добавил: "Иногда суррогатное материнство превращается в бизнес, и это очень плохо. Это очень плохо".

Что касается усыновления, то понтифик сказал, что в каждом случае ситуация должна быть тщательно и четко рассмотрена, "консультации должны быть медицинскими, а затем и моральными.

"Я думаю, что в этих случаях есть общее правило, но в каждом конкретном случае нужно оценивать ситуацию, при условии, что моральный принцип не будет нарушен" - сказал Папа Франциск.

Напомним

В апреле высший доктринальный офис Ватикана опубликовал декларацию на тему человеческого достоинства, над которой работали пять лет. В документе осудили так называемые моральные нарушения, включая гендерную идеологию и суррогатное материнство.

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