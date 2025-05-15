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ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

Киев • УНН

 • 6316 просмотра

Россия стремится выполнить "довоенные требования" по Украине, несмотря на попытки притвориться заинтересованной в переговорах. В МИД РФ заявляют о необходимости смены режима в Украине для достижения мира.

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

россия стремится реализовать свои "довоенные требования" об отказе НАТО от политики открытых дверей для Украины и установлении в Киеве пророссийского прокси-правительства, несмотря на недавние попытки кремля "делать вид, что заинтересован в добросовестных переговорах" о мире. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что накануне заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков повторил требования кремля о том, что "любое решение войны" должно привести к смене режима в Украине и ограничениям против Запада перед переговорами в Стамбуле.

рябков заявил, что на будущих стамбульских дискуссиях нужно будет рассмотреть "первоисточники" войны, чтобы достичь устойчивого прекращения войны, вероятно, намекая на постоянные требования россии, чтобы любое мирное соглашение устранило "коренные причины" войны

- указывают в ISW.

Там делают вывод, что российские официальные лица неоднократно используют термин "денацификация", чтобы требовать смены режима в Украине и установления пророссийского правительства в Киеве.

Напомним

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также решил не ехать в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. В то же время госсеркертарь США Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

Вероятные переговоры Украины и россии в Стамбуле помешали новым санкциям США против москвы - WP14.05.25, 22:16 • 3892 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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