ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

росія прагне реалізувати свої "довоєнні вимоги" щодо відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення у Києві проросійського проксі-уряду, попри нещодавні спроби кремля "вдавати зацікавленість у добросовісних переговорах" щодо миру. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики зазначають, що напередодні заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков повторив вимоги кремля щодо того, що "будь-яке вирішення війни" має призвести до зміни режиму в Україні та обмежень проти Заходу перед переговорами в Стамбулі.

рябков заявив, що на майбутніх стамбульських дискусіях потрібно буде розглянути "першоджерела" війни, щоб досягти стійкого припинення війни, ймовірно, натякаючи на постійні вимоги росії, щоб будь-яка мирна угода усунула "корінні причини" війни - вказують в ISW.

Там роблять висновок, що російські офіційні особи неодноразово використовують термін "денацифікація", щоб вимагати зміни режиму в Україні та встановлення проросійського уряду в Києві.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.

У свою чергу президент США Дональд Трамп також вирішив не їхати до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Водночас держсеркетар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини.

Ймовірні переговори України та рф у Стамбулі завадили новим санкціям США проти москви - WP