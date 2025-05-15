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Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters
14 травня, 21:07 • 9110 перегляди

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ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

Київ • УНН

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Росія прагне виконати "довоєнні вимоги" щодо України, незважаючи на спроби вдавати зацікавленість у переговорах. В мзс рф заявляють про необхідність зміни режиму в Україні для досягнення миру.

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

росія прагне реалізувати свої "довоєнні вимоги" щодо відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення у Києві проросійського проксі-уряду, попри нещодавні спроби кремля "вдавати зацікавленість у добросовісних переговорах" щодо миру. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики зазначають, що напередодні заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков повторив вимоги кремля щодо того, що "будь-яке вирішення війни" має призвести до зміни режиму в Україні та обмежень проти Заходу перед переговорами в Стамбулі.

рябков заявив, що на майбутніх стамбульських дискусіях потрібно буде розглянути "першоджерела" війни, щоб досягти стійкого припинення війни, ймовірно, натякаючи на постійні вимоги росії, щоб будь-яка мирна угода усунула "корінні причини" війни

- вказують в ISW.

Там роблять висновок, що російські офіційні особи неодноразово використовують термін "денацифікація", щоб вимагати зміни режиму в Україні та встановлення проросійського уряду в Києві.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.

У свою чергу президент США Дональд Трамп також вирішив не їхати до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Водночас держсеркетар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини.

Ймовірні переговори України та рф у Стамбулі завадили новим санкціям США проти москви - WP14.05.25, 22:16 • 10714 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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