Иран провел масштабные военные учения в Персидском заливе, запустив крылатые и баллистические ракеты – СМИ

15:45 • 3280 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 9444 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 24957 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 22585 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 27970 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 40352 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47543 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40528 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70637 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35398 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 12828 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 23029 просмотра
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg5 декабря, 10:02 • 6912 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 20979 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 10241 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 21018 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 24957 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 37377 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70637 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 54229 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 10268 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 22575 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 25787 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 39661 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 39601 просмотра
Иран провел масштабные военные учения в Персидском заливе, запустив крылатые и баллистические ракеты – СМИ

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели двухдневные военные учения, осуществив массированный запуск баллистических и крылатых ракет. Это стало демонстрацией готовности к противодействию внешним угрозам.

Иран провел масштабные военные учения в Персидском заливе, запустив крылатые и баллистические ракеты – СМИ
Фото: Reuters

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели двухдневные военные учения в Персидском и Оманском заливах, осуществив массированный запуск баллистических и крылатых ракет по имитированной цели, что стало демонстрацией готовности к противодействию внешним угрозам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Учения КСИР начались в четверг в стратегически важных Ормузском проливе и Оманском заливе. Они подчеркнули повышенную готовность к работе с искусственным интеллектом и «непоколебимый дух и стойкость» своих моряков в противостоянии любой угрозе.

Иран освободил захваченный танкер Talara, но без груза - Bloomberg19.11.25, 16:48 • 2816 просмотров

Государственные СМИ сообщили о массированном запуске крылатых ракет Qadr 110, Qadr 380 и Qadr 360, а также 303 баллистических ракет по целям в Оманском заливе. Беспилотники также нанесли удары по условным базам противника.

Эти военно-морские маневры состоялись вскоре после 12-дневной воздушной войны между Израилем и Ираном в июне, во время которой США вместе с Израилем нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

Иран выходит из режима ядерных инспекций: Тегеран резко ответил на требования Запада20.11.25, 17:57 • 4615 просмотров

Ранее Иран провел антитеррористические учения в северо-западной провинции Восточный Азербайджан вместе с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Китай, Россия и Индия. По данным государственного телеканала Press TV, целью учений было предупредить врагов, что «любой просчет встретит решительный ответ».

Запад рассматривает баллистические ракеты Ирана как значительную военную угрозу региональной стабильности.

Иранские ученые тайно посещали РФ в 2024 году в поисках технологий для создания ядерного оружия – FT19.11.25, 15:38 • 2720 просмотров

Степан Гафтко

