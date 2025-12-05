Иран провел масштабные военные учения в Персидском заливе, запустив крылатые и баллистические ракеты – СМИ

Фото: Reuters

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели двухдневные военные учения в Персидском и Оманском заливах, осуществив массированный запуск баллистических и крылатых ракет по имитированной цели, что стало демонстрацией готовности к противодействию внешним угрозам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Учения КСИР начались в четверг в стратегически важных Ормузском проливе и Оманском заливе. Они подчеркнули повышенную готовность к работе с искусственным интеллектом и «непоколебимый дух и стойкость» своих моряков в противостоянии любой угрозе.

Государственные СМИ сообщили о массированном запуске крылатых ракет Qadr 110, Qadr 380 и Qadr 360, а также 303 баллистических ракет по целям в Оманском заливе. Беспилотники также нанесли удары по условным базам противника.

Эти военно-морские маневры состоялись вскоре после 12-дневной воздушной войны между Израилем и Ираном в июне, во время которой США вместе с Израилем нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

Ранее Иран провел антитеррористические учения в северо-западной провинции Восточный Азербайджан вместе с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Китай, Россия и Индия. По данным государственного телеканала Press TV, целью учений было предупредить врагов, что «любой просчет встретит решительный ответ».

Запад рассматривает баллистические ракеты Ирана как значительную военную угрозу региональной стабильности.

