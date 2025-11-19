Иран освободил захваченный танкер Talara, но без груза - Bloomberg
Киев • УНН
Нефтяной танкер Talara, захваченный иранскими силами, освобожден, но без груза газойля. Экипаж в безопасности, судно покинуло иранские воды с меньшей осадкой.
Нефтяной танкер, захваченный иранскими правительственными силами на прошлой неделе, был освобожден, но без груза, находившегося на борту судна. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Компания-оператор судна "Columbia Shipmanagement" заявила, что экипаж танкера "Талара" находится в безопасности. Оператор добавил, что судно, которое на момент захвата перевозило газойль с высоким содержанием серы, сейчас находится в балластном состоянии, то есть на борту нет груза.
Отмечается, что такой инцидент произошел впервые с апреля 2024 года. Новый захват Ираном судна вызвал опасения, что Тегеран снова будет атаковать торговые суда в Ормузском проливе в ответ на действия Израиля и его западных союзников, пишет Bloomberg.
Но иранские государственные СМИ сообщили, что судно было задержано за неопределенные нарушения.
Западные военные силы в регионе сообщили, что на "Талару" сел вертолет, и после этого судно доставили к иранскому побережью.
"Columbia Shipmanagement" добавила, что никаких обвинений против судна, его экипажа, менеджеров или владельцев не выдвинуто, из чего остается непонятным, какие именно претензии были предъявлены экипажу судна иранской стороной во время его захвата.
Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, показывают, что танкер рано утром в среду вышел из иранских вод. Его осадка меньше, что свидетельствует о том, что по крайней мере часть нефти с борта была изъята.
Напомним
14 ноября иранский Корпус стражей исламской революции захватил танкер с нефтехимическими грузами, направлявшийся в Сингапур. Захват произошел в Персидском заливе из-за якобы нарушения правил перевозки и транспортировки несанкционированного груза.