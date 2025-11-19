$42.090.03
48.790.00
ukenru
15:08 • 872 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 8174 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10569 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10101 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 11990 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14574 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20694 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18002 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16217 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18853 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іран звільнив захоплений танкер Talara, але без вантажу - Bloomberg

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Нафтовий танкер Talara, захоплений іранськими силами, звільнено, але без вантажу газойлю. Екіпаж у безпеці, судно покинуло іранські води, маючи меншу осадку.

Іран звільнив захоплений танкер Talara, але без вантажу - Bloomberg

Нафтовий танкер, захоплений іранськими урядовими силами минулого тижня, було звільнено, але без вантажу, що був на борту судна. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія-оператор судна "Columbia Shipmanagement" заявила, що екіпаж танкеру "Талара" перебуває у безпеці. Оператор додав, що судно, яке на момент захоплення перевозило газойль з високим вмістом сірки, наразі перебуває в баластному стані, тобто на борту немає вантажу.

Зазначається, що такий інцидент стався вперше з квітня 2024 року. Нове захоплення Іраном судна, викликало побоювання, що Тегеран знову атакуватиме торговельні судна в Ормузькій протоці у відповідь на дії Ізраїлю та його західних союзників, пише Bloomberg.

Але іранські державні ЗМІ повідомили, що судно було затримано за невизначені порушення.

Індія прагне імпортувати нафту з Ірану та Венесуели для компенсації скорочення російських поставок25.09.25, 14:11 • 3406 переглядiв

Західні військові сили в регіоні повідомили, що на "Талару" сів гелікоптер, і після цього судно доправили до іранського узбережжя.

"Columbia Shipmanagement" додала, що жодних звинувачень проти судна, його екіпажу, менеджерів чи власників не висунуто, з чого лишається незрозумілим, які саме претензії були пред’явлені екіпажу судна іранською стороною під час його захоплення.

Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що танкер рано вранці в середу вийшов з іранських вод. Його осадка менша, що свідчить про те, що принаймні частину нафти з борту було вилучено.

Нагадаємо

14 листопада іранський Корпус вартових ісламської революції захопив танкер з нафтохімічними вантажами, що прямував до Сінгапуру. Захоплення відбулося в Перській затоці через нібито порушення правил перевезення та транспортування несанкціонованого вантажу.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Ізраїль
Bloomberg
Сінгапур
Іран