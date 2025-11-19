Іран звільнив захоплений танкер Talara, але без вантажу - Bloomberg

Нафтовий танкер, захоплений іранськими урядовими силами минулого тижня, було звільнено, але без вантажу, що був на борту судна. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія-оператор судна "Columbia Shipmanagement" заявила, що екіпаж танкеру "Талара" перебуває у безпеці. Оператор додав, що судно, яке на момент захоплення перевозило газойль з високим вмістом сірки, наразі перебуває в баластному стані, тобто на борту немає вантажу.

Зазначається, що такий інцидент стався вперше з квітня 2024 року. Нове захоплення Іраном судна, викликало побоювання, що Тегеран знову атакуватиме торговельні судна в Ормузькій протоці у відповідь на дії Ізраїлю та його західних союзників, пише Bloomberg.

Але іранські державні ЗМІ повідомили, що судно було затримано за невизначені порушення.

Західні військові сили в регіоні повідомили, що на "Талару" сів гелікоптер, і після цього судно доправили до іранського узбережжя.

"Columbia Shipmanagement" додала, що жодних звинувачень проти судна, його екіпажу, менеджерів чи власників не висунуто, з чого лишається незрозумілим, які саме претензії були пред’явлені екіпажу судна іранською стороною під час його захоплення.

Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що танкер рано вранці в середу вийшов з іранських вод. Його осадка менша, що свідчить про те, що принаймні частину нафти з борту було вилучено.

Нагадаємо

14 листопада іранський Корпус вартових ісламської революції захопив танкер з нафтохімічними вантажами, що прямував до Сінгапуру. Захоплення відбулося в Перській затоці через нібито порушення правил перевезення та транспортування несанкціонованого вантажу.