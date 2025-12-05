Іран провів масштабні військові навчання у Перській затоці, запустивши крилаті та балістичні ракети – ЗМІ

Фото: Reuters

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану провели дводенні військові навчання у Перській та Оманській затоках, здійснивши масований запуск балістичних і крилатих ракет по імітованій цілі, що стало демонстрацією готовності до протидії зовнішнім загрозам. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Навчання КВІР розпочалися у четвер у стратегічно важливих Ормузькій протоці та Оманській затоці. Вони наголосили на підвищеній готовності до роботи зі штучним інтелектом та "непохитному духу та стійкості" своїх моряків у протистоянні будь-якій загрозі.

Державні ЗМІ повідомили про масований запуск крилатих ракет Qadr 110, Qadr 380 та Qadr 360, а також 303 балістичних ракет по цілях в Оманській затоці. Безпілотники також завдали ударів по умовних базах противника.

Ці військово-морські маневри відбулися невдовзі після 12-денної повітряної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, під час якої США разом із Ізраїлем завдали удару по ядерних об'єктах Ірану.

Раніше Іран провів антитерористичні навчання у північно-західній провінції Східний Азербайджан разом із членами Шанхайської організації співробітництва (ШОС), до якої входять Китай, Росія та Індія. За даними державного телеканалу Press TV, метою навчань було попередити ворогів, що "будь-який прорахунок зустріне рішучу відповідь".

Захід розглядає балістичні ракети Ірану як значну військову загрозу регіональній стабільності.

