Іранські науковці таємно відвідували рф у 2024 році в пошуках технологій, для створення ядерної зброї – FT

Фото: timesofisrael.com

Іранські вчені здійснили щонайменше два приховані візити до росії у 2024 році, зокрема один у листопаді, де, за даними Financial Times, намагалися отримати секретні технології, потенційно придатні для розвитку елементів ядерної програми Тегерана. Про це пише УНН.

Деталі

До складу делегацій входили дослідники з Університету імені Шахіда Бехешті, Ісламського університету Азад та Технологічного університету Малека Аштара – останній перебуває під санкціями США та ЄС через свою роль у військово-ядерних проєктах.

У росії іранці зустрічалися з представниками компанії "Лазерні системи", що працює як над цивільними, так і секретними оборонними технологіями та також перебуває під санкціями Вашингтона.

За словами старшого наукового співробітника Центру досліджень нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна та колишнього аналітика ЦРУ Джима Лемсона, іранська сторона прагнула отримати лазерні технології й експертні знання, "які могли б допомогти їм перевірити конструкцію ядерної зброї без проведення випробувань".

Нагадаємо

Раніше вже повідомлялось, що Іран міг відправляти до росії своїх вчених задля здобуття знань та технологій щодо ядерних розробок.