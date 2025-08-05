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Financial Times
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Іран відправляв до росії рік тому делегацію для зміцнення ядерної співпраці - FT

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Рік тому іранська делегація, включаючи вченого-ядерника з підрозділу SPND, таємно відвідала рф. Вони оглянули об'єкти, пов'язані з ядерними технологіями подвійного призначення, і виявили зацікавленість у придбанні тритію.

Іран відправляв до росії рік тому делегацію для зміцнення ядерної співпраці - FT

У серпні минулого року іранська делегація під час свого таємного візиту до росії відвідала низку стратегічних об'єктів, пов'язаних з ядерними технологіями "подвійного призначення". Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Торік до московського аеропорту прибув літак із Ірану. Серед пасажирів був 43-річний іранський вчений-ядерник Алі Калванд у супроводі чотирьох співробітників, які, за його словами, були з його консалтингової фірми DamavandTec, яка базується в невеликому офісі у Тегерані. Втім, це було маскування.

Іранці прилетіли до російської федерації за дипломатичними паспортами, частина з яких мали послідовні номери та були видані в один день, лише за декілька тижнів до поїздки. На зумку західних посадовців, одним із членів делегації був іранський вчений-ядерник, який, працює в Організації оборонних інновацій та досліджень (SPND).

Цей секретний військово-дослідний підрозділ був названий урядом США "прямим наступником іранської програми ядерної зброї, яка існувала до 2004 року". Ще одним членом делегації був колишній керівник компанії, на яку поширюються санкції з боку США, оскільки вона була прикриттям для закупівель SPND. Останнім у групі, за словами західних чиновників, був офіцер іранської військової контррозвідки.

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В результаті розслідування стало відомо, що іранська делегація відвідала російські наукові інститути, пов’язані із технологіями подвійного призначення. Зокрема, виробництвом компонентів цивільного застосування, які мають потенційне значення для досліджень ядерної зброї.

За інформацією FT, лист, надісланий DamavandTec російському постачальнику у травні минулого року, в якому Калванд висловив зацікавленість у придбанні декількох ізотопів, включаючи тритій.

Цей матеріал використовується у цивільних проектах. Втім, його також можуть застосувати для підвищення потужності ядерних боєголовок. Обіг тритія ретельно контролюється згідно з міжнародними правилами нерозповсюдження.

Візит делегації з Ірану до росії відбувся в той час, коли західні уряди помічали підозрілу діяльність іранських вчених, зокрема спроби закупити ядерні технології з-за кордону.

Західні розвідувальні служби вважають, що Іран раніше мав секретну програму ядерної зброї, окрему від виробництва ядерного палива, яку верховний лідер аятола Алі Хаменеї припинив у 2003 році.

Доповнення

Іран висловив готовність до непрямих переговорів зі США щодо нової ядерної угоди. Тегеран очікує скасування американських санкцій в обмін на діалог.

Павло Зінченко

Новини Світу
Алі Хаменеї
Financial Times
Сполучені Штати Америки
Іран