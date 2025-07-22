Іран напередодні європейських переговорів заявив, що не припинить збагачення урану

Іран не планує відмовлятися від своєї ядерної програми, включаючи збагачення урану, попри "серйозну" шкоду, завдану ударами США по його об'єктах, заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі перед поновленням переговорів із європейськими державами, пише УНН з посиланням на AFP.

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Наразі збагачення "зупинено, тому що так, збитки серйозні та важкі", заявив Арагчі в понеділок на телеканалі Fox News.

"Але, очевидно, ми не можемо відмовитися від збагачення, тому що це досягнення наших власних вчених", - продовжив він, назвавши це предметом "національної гордості".

Президент США Дональд Трамп відповів на коментарі на своїй платформі Truth Social, заявивши, що Вашингтон знову завдасть ударів "за потреби".

"Іран покладає відповідальність на європейські сторони за невиконання угоди", - заявив офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї перед п'ятничними переговорами в Стамбулі про майбутню угоду.

У вівторок Іран також проведе тристоронню зустріч із представниками Китаю та росії для обговорення ядерної проблеми та можливих санкцій.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін "продовжить відігравати конструктивну роль, підштовхуючи зацікавлені сторони до відновлення діалогу та переговорів та досягнення рішення, що враховує законні інтереси всіх сторін".

В останні тижні три європейські держави пригрозили відновити санкції проти Тегерана, звинувативши його у порушенні своїх ядерних зобов'язань.

Німеччина заявила, що переговори в Стамбулі відбудуться на рівні експертів, а європейська трійка (Е3) працюватиме "на повну", щоб знайти стале та те, яке можна перевірити, дипломатичне рішення.

"Якщо рішення не буде досягнуто до кінця серпня... повернення до положень (snapback) також залишається варіантом для E3", - заявив офіційний представник МЗС Китаю Мартін Гізе.

Один із пунктів угоди 2015 року допускає можливість поновлення санкцій ООН проти Ірану за допомогою механізму "snapback" у разі невиконання зобов'язань.

Термін дії угоди спливає у жовтні, що створює жорсткі терміни.

Доповнення

У п'ятницю, 25 липня, у Стамбулі Іран планує зустрітися з Великою Британією, Францією та Німеччиною для обговорення своєї ядерної програми. Тегеран звинувачує європейські держави у зриві ядерної угоди 2015 року.

Ця зустріч стане першою після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем минулого місяця, під час якої США завдали ударів по ядерних об'єктах Тегерана.

Угода 2015 року, досягнута між Іраном та постійними членами Ради Безпеки ООН Великою Британією, Китаєм, Францією, Росією та США, а також Німеччиною, наклала обмеження на іранську ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

Однак вона розпалася у 2018 році, коли Сполучені Штати, під час першого терміну Трампа, в односторонньому порядку вийшли з угоди та знову ввели масштабні санкції.

Хоча Європа обіцяла подальшу підтримку, механізм, покликаний компенсувати американські санкції, так і не був реалізований, що змусило багато західних компаній піти з Ірану і посилило його економічну кризу, пише видання.