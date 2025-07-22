Иран накануне европейских переговоров заявил, что не прекратит обогащение урана

Иран не планирует отказываться от своей ядерной программы, включая обогащение урана, несмотря на «серьезный» ущерб, нанесенный ударами США по его объектам, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи перед возобновлением переговоров с европейскими государствами, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В настоящее время обогащение «остановлено, потому что да, ущерб серьезный и тяжелый», заявил Арагчи в понедельник на телеканале Fox News.

«Но, очевидно, мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших собственных ученых», — продолжил он, назвав это предметом «национальной гордости».

Президент США Дональд Трамп ответил на комментарии на своей платформе Truth Social, заявив, что Вашингтон снова нанесет удары «при необходимости».

«Иран возлагает ответственность на европейские стороны за невыполнение соглашения», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи перед пятничными переговорами в Стамбуле о будущем соглашении.

Во вторник Иран также проведет трехстороннюю встречу с представителями Китая и России для обсуждения ядерной проблемы и возможных санкций.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин «продолжит играть конструктивную роль, подталкивая заинтересованные стороны к возобновлению диалога и переговоров и достижению решения, учитывающего законные интересы всех сторон».

В последние недели три европейских государства пригрозили возобновить санкции против Тегерана, обвинив его в нарушении своих ядерных обязательств.

Германия заявила, что переговоры в Стамбуле состоятся на уровне экспертов, а европейская тройка (Е3) будет работать «на полную», чтобы найти устойчивое и проверяемое дипломатическое решение.

«Если решение не будет достигнуто до конца августа... возвращение к положениям (snapback) также остается вариантом для E3», — заявил официальный представитель МИД Китая Мартин Гизе.

Один из пунктов соглашения 2015 года допускает возможность возобновления санкций ООН против Ирана с помощью механизма «snapback» в случае невыполнения обязательств.

Срок действия соглашения истекает в октябре, что создает жесткие сроки.

Дополнение

В пятницу, 25 июля, в Стамбуле Иран планирует встретиться с Великобританией, Францией и Германией для обсуждения своей ядерной программы. Тегеран обвиняет европейские государства в срыве ядерной сделки 2015 года.

Эта встреча станет первой после 12-дневной войны Ирана с Израилем в прошлом месяце, во время которой США нанесли удары по ядерным объектам Тегерана.

Соглашение 2015 года, достигнутое между Ираном и постоянными членами Совета Безопасности ООН Великобританией, Китаем, Францией, Россией и США, а также Германией, наложило ограничения на иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций.

Однако оно распалось в 2018 году, когда Соединенные Штаты, во время первого срока Трампа, в одностороннем порядке вышли из соглашения и вновь ввели масштабные санкции.

Хотя Европа обещала дальнейшую поддержку, механизм, призванный компенсировать американские санкции, так и не был реализован, что заставило многие западные компании уйти из Ирана и усугубило его экономический кризис, пишет издание.