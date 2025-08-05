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Иран год назад отправил в россию делегацию для укрепления ядерного сотрудничества - FT

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Год назад иранская делегация, включая ученого-ядерщика из подразделения SPND, тайно посетила рф Они осмотрели объекты, связанные с ядерными технологиями двойного назначения, и проявили заинтересованность в приобретении трития.

Иран год назад отправил в россию делегацию для укрепления ядерного сотрудничества - FT

В августе прошлого года иранская делегация во время своего тайного визита в Россию посетила ряд стратегических объектов, связанных с ядерными технологиями "двойного назначения". Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

В прошлом году в московский аэропорт прибыл самолет из Ирана. Среди пассажиров был 43-летний иранский ученый-ядерщик Али Калванд в сопровождении четырех сотрудников, которые, по его словам, были из его консалтинговой фирмы DamavandTec, базирующейся в небольшом офисе в Тегеране. Впрочем, это была маскировка.

Иранцы прилетели в Российскую Федерацию по дипломатическим паспортам, часть из которых имели последовательные номера и были выданы в один день, всего за несколько недель до поездки. По мнению западных чиновников, одним из членов делегации был иранский ученый-ядерщик, работающий в Организации оборонных инноваций и исследований (SPND).

Это секретное военно-исследовательское подразделение было названо правительством США "прямым преемником иранской программы ядерного оружия, существовавшей до 2004 года". Еще одним членом делегации был бывший руководитель компании, на которую распространяются санкции со стороны США, поскольку она была прикрытием для закупок SPND. Последним в группе, по словам западных чиновников, был офицер иранской военной контрразведки.

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В результате расследования стало известно, что иранская делегация посетила российские научные институты, связанные с технологиями двойного назначения. В частности, производством компонентов гражданского применения, имеющих потенциальное значение для исследований ядерного оружия.

По информации FT, письмо, отправленное DamavandTec российскому поставщику в мае прошлого года, в котором Калванд выразил заинтересованность в приобретении нескольких изотопов, включая тритий.

Этот материал используется в гражданских проектах. Впрочем, его также могут применить для повышения мощности ядерных боеголовок. Оборот трития тщательно контролируется согласно международным правилам нераспространения.

Визит делегации из Ирана в россию состоялся в то время, когда западные правительства замечали подозрительную деятельность иранских ученых, в частности попытки закупить ядерные технологии из-за рубежа.

Западные разведывательные службы считают, что Иран ранее имел секретную программу ядерного оружия, отдельную от производства ядерного топлива, которую верховный лидер аятолла Али Хаменеи прекратил в 2003 году.

Дополнение

Иран выразил готовность к непрямым переговорам с США по новой ядерной сделке. Тегеран ожидает отмены американских санкций в обмен на диалог.

Павел Зинченко

Новости Мира
Али Хаменеи
Financial Times
Соединённые Штаты
Иран