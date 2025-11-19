Иранские ученые тайно посещали РФ в 2024 году в поисках технологий для создания ядерного оружия – FT

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6038 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9902 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12904 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20495 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27456 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39756 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22402 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24863 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25219 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22450 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6002 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 12882 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22831 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39746 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58752 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6272 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26235 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39272 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53146 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74980 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Иранские ученые тайно посещали РФ в 2024 году в поисках технологий для создания ядерного оружия – FT

Киев • УНН

 • 2518 просмотра

Ученые из Ирана дважды ездили в Россию в 2024 году, включая ноябрь, в поисках секретных технологий для ядерной программы. Делегации включали исследователей из университетов, некоторые из которых под санкциями.

Иранские ученые тайно посещали РФ в 2024 году в поисках технологий для создания ядерного оружия – FT
Фото: timesofisrael.com

Иранские ученые совершили по меньшей мере два скрытых визита в Россию в 2024 году, в том числе один в ноябре, где, по данным Financial Times, пытались получить секретные технологии, потенциально пригодные для развития элементов ядерной программы Тегерана. Об этом пишет УНН.

Подробности

В состав делегаций входили исследователи из Университета имени Шахида Бехешти, Исламского университета Азад и Технологического университета Малека Аштара – последний находится под санкциями США и ЕС из-за своей роли в военно-ядерных проектах. 

Иран накануне европейских переговоров заявил, что не прекратит обогащение урана22.07.25, 10:38 • 68837 просмотров

В России иранцы встречались с представителями компании "Лазерные системы", работающей как над гражданскими, так и секретными оборонными технологиями и также находящейся под санкциями Вашингтона.

Израиль ликвидировал 14 иранских ученых-ядерщиков: список убитых специалистов15.06.25, 19:07 • 8166 просмотров

По словам старшего научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина и бывшего аналитика ЦРУ Джима Лемсона, иранская сторона стремилась получить лазерные технологии и экспертные знания, "которые могли бы помочь им проверить конструкцию ядерного оружия без проведения испытаний".

Напомним

Ранее уже сообщалось, что Иран мог отправлять в Россию своих ученых для получения знаний и технологий по ядерным разработкам. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Техника
Financial Times
Европейский Союз
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран