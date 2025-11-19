Иранские ученые тайно посещали РФ в 2024 году в поисках технологий для создания ядерного оружия – FT
Киев • УНН
Ученые из Ирана дважды ездили в Россию в 2024 году, включая ноябрь, в поисках секретных технологий для ядерной программы. Делегации включали исследователей из университетов, некоторые из которых под санкциями.
Иранские ученые совершили по меньшей мере два скрытых визита в Россию в 2024 году, в том числе один в ноябре, где, по данным Financial Times, пытались получить секретные технологии, потенциально пригодные для развития элементов ядерной программы Тегерана. Об этом пишет УНН.
Подробности
В состав делегаций входили исследователи из Университета имени Шахида Бехешти, Исламского университета Азад и Технологического университета Малека Аштара – последний находится под санкциями США и ЕС из-за своей роли в военно-ядерных проектах.
В России иранцы встречались с представителями компании "Лазерные системы", работающей как над гражданскими, так и секретными оборонными технологиями и также находящейся под санкциями Вашингтона.
По словам старшего научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина и бывшего аналитика ЦРУ Джима Лемсона, иранская сторона стремилась получить лазерные технологии и экспертные знания, "которые могли бы помочь им проверить конструкцию ядерного оружия без проведения испытаний".
Напомним
Ранее уже сообщалось, что Иран мог отправлять в Россию своих ученых для получения знаний и технологий по ядерным разработкам.