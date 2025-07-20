Иран может провести ядерные переговоры с европейскими государствами на следующей неделе - СМИ

Иран, Великобритания, Франция и Германия могут провести переговоры на следующей неделе по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim, пишет УНН.

Детали

Три европейские страны заявили ранее, что неспособность возобновить переговоры приведет к повторному введению международных санкций против Ирана.

Принцип переговоров согласован, но консультации по времени и месту проведения переговоров продолжаются. Страна, в которой могут состояться переговоры на следующей неделе, еще не определена - сообщает Tasnim, ссылаясь на источник.

Отчет о возможных переговорах появился через несколько дней после того, как министры иностранных дел так называемых стран E3, а также руководитель внешней политики Европейского Союза провели свой первый телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи после того, как Израиль и США атаковали иранские ядерные объекты месяц назад.

Великобритания, Франция и Германия, вместе с Китаем и россией, являются другими сторонами ядерной сделки 2015 года, заключенной с Ираном, из которой Соединенные Штаты вышли в 2018 году, которая отменила санкции против страны Ближнего Востока в обмен на ограничение ее ядерной программы.

Группа E3 заявила, что возобновит санкции ООН против Тегерана с помощью так называемого "механизма быстрого восстановления" до конца августа, если ядерные переговоры, которые продолжались между Ираном и США до воздушной войны между Израилем и Ираном, не возобновятся или не дадут конкретных результатов.

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