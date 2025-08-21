Instagram Reels получит живой перевод с помощью искусственного интеллекта: пользователи выражают обеспокоенность

Meta добавляет в Instagram Reels инструмент живого перевода видео с помощью искусственного интеллекта, который синхронизирует речь с движениями губ. Первой поддерживаемой языковой парой станет английский и испанский, впоследствии появятся и другие. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Meta добавляет свой инструмент голосового перевода с искусственным интеллектом в Instagram Reels, а это означает, что вскоре зрители смогут увидеть, как люди в их ленте разговаривают на другом языке, чем тот, на котором они записали видео.

В среду глава Instagram Адам Моссери объявил, что "функция Meta AI на базе Llama 4, которая обеспечивает живой перевод синхронизированным с губами переводом, будет добавлена во все публичные аккаунты Instagram, а также в Facebook".

Как отмечает издание, точно непонятно, когда это произойдет, но "когда это произойдет, единственным доступным языком будет перевод с испанского на английский и наоборот, а впоследствии появятся и другие языки".

Мы считаем, что существует много удивительных творческих людей, которые имеют потенциальную аудиторию, которая не обязательно говорит на одном языке. Если мы сможем помочь вам охватить аудиторию, которая говорит на других языках, преодолеть культурные и языковые барьеры, мы сможем помочь вам увеличить количество подписчиков и получить больше пользы от Instagram на платформе - сказал Моссери в видео Threads.

В видео Моссери также включил переведенную искусственным интеллектом версию своего видеоанонса. Голос и рот руководителя Instagram синхронизированы с испанским переводом.

Дополнение

Meta объявила о запуске инструмента живого перевода на основе искусственного интеллекта еще в сентябре 2024 года. Функция работает на базе большой языковой модели Llama и изначально тестировалась на видео авторов из Латинской Америки и США, переводя их контент с английского на испанский и наоборот.

Хотя Meta делает ставку на живой перевод, эта технология уже не является уникальной. Похожие сервисы предлагают Google Gemini, ChatGPT от OpenAI и ряд многоязычных переводческих платформ. Например, новая функция голосового перевода Google Pixel 10 позволяет переводить телефонные звонки в реальном времени, а аналогичные инструменты готовят и Apple для iOS 26. TikTok, в свою очередь, в основном ограничивается автоматическими субтитрами, а некоторые пользователи прибегают к сторонним программам для перевода Live-видео.

Несмотря на технологическую новизну, живой перевод в Instagram Reels вызывает определенное беспокойство у пользователей. В комментариях к видео Адама Моссери многие высказывали сомнения относительно точности перевода и возможных ошибок, отмечая, что автоматические субтитры могут быть более безопасным и удобным решением.

Как человек, для которого испанский является родным языком, должен сказать, что это звучит и выглядит жутко. Субтитров с искусственным интеллектом более чем достаточно - написала одна пользовательница.

