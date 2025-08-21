Instagram Reels получит живой перевод с помощью искусственного интеллекта: пользователи выражают обеспокоенность

$41.380.02
14:24 • 340 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 3660 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 12048 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 7312 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 14626 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 36742 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 45940 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 49288 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 73579 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 180151 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 12643 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 54288 просмотра
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствияPhoto21 августа, 05:43 • 6474 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 38283 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 41658 просмотра
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 53513 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 49068 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 48869 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 76683 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 92105 просмотра
Актуальное
Instagram Reels получит живой перевод с помощью искусственного интеллекта: пользователи выражают обеспокоенность

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Meta добавляет в Instagram Reels инструмент живого перевода видео с помощью искусственного интеллекта, который синхронизирует речь с движениями губ. Сначала будет доступен перевод с английского на испанский и наоборот, впоследствии появятся другие языки.

Instagram Reels получит живой перевод с помощью искусственного интеллекта: пользователи выражают обеспокоенность

Meta добавляет в Instagram Reels инструмент живого перевода видео с помощью искусственного интеллекта, который синхронизирует речь с движениями губ. Первой поддерживаемой языковой парой станет английский и испанский, впоследствии появятся и другие. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Meta добавляет свой инструмент голосового перевода с искусственным интеллектом в Instagram Reels, а это означает, что вскоре зрители смогут увидеть, как люди в их ленте разговаривают на другом языке, чем тот, на котором они записали видео.

В среду глава Instagram Адам Моссери объявил, что "функция Meta AI на базе Llama 4, которая обеспечивает живой перевод синхронизированным с губами переводом, будет добавлена во все публичные аккаунты Instagram, а также в Facebook".

Как отмечает издание, точно непонятно, когда это произойдет, но "когда это произойдет, единственным доступным языком будет перевод с испанского на английский и наоборот, а впоследствии появятся и другие языки".

Мы считаем, что существует много удивительных творческих людей, которые имеют потенциальную аудиторию, которая не обязательно говорит на одном языке. Если мы сможем помочь вам охватить аудиторию, которая говорит на других языках, преодолеть культурные и языковые барьеры, мы сможем помочь вам увеличить количество подписчиков и получить больше пользы от Instagram на платформе

- сказал Моссери в видео Threads.

В видео Моссери также включил переведенную искусственным интеллектом версию своего видеоанонса. Голос и рот руководителя Instagram синхронизированы с испанским переводом.

Дополнение

Meta объявила о запуске инструмента живого перевода на основе искусственного интеллекта еще в сентябре 2024 года. Функция работает на базе большой языковой модели Llama и изначально тестировалась на видео авторов из Латинской Америки и США, переводя их контент с английского на испанский и наоборот.

Хотя Meta делает ставку на живой перевод, эта технология уже не является уникальной. Похожие сервисы предлагают Google Gemini, ChatGPT от OpenAI и ряд многоязычных переводческих платформ. Например, новая функция голосового перевода Google Pixel 10 позволяет переводить телефонные звонки в реальном времени, а аналогичные инструменты готовят и Apple для iOS 26. TikTok, в свою очередь, в основном ограничивается автоматическими субтитрами, а некоторые пользователи прибегают к сторонним программам для перевода Live-видео.

Несмотря на технологическую новизну, живой перевод в Instagram Reels вызывает определенное беспокойство у пользователей. В комментариях к видео Адама Моссери многие высказывали сомнения относительно точности перевода и возможных ошибок, отмечая, что автоматические субтитры могут быть более безопасным и удобным решением.

Как человек, для которого испанский является родным языком, должен сказать, что это звучит и выглядит жутко. Субтитров с искусственным интеллектом более чем достаточно

- написала одна пользовательница.

Украина тестирует Direct to Cell: спутниковая связь будет доступна в любой точке страны18.08.2025, 21:04 • 3348 просмотров

Алена Уткина

ТехнологииМультимедиа
