Instagram Reels отримають живий переклад за допомогою штучного інтелекту: користувачі висловлюють занепокоєння

Meta додає до Instagram Reels інструмент живого перекладу відео за допомогою штучного інтелекту, який синхронізує мову з рухами губ. Першою підтримуваною мовною парою стане англійська та іспанська, згодом з’являться й інші. Про це пише УНН із посиланням на Mashable.

Meta додає свій інструмент голосового перекладу зі штучним інтелектом до Instagram Reels, а це означає, що незабаром глядачі зможуть побачити, як люди у їхній стрічці розмовляють іншою мовою, ніж та, якою вони записали відео.

У середу голова Instagram Адам Моссері оголосив, що "функція Meta AI на базі Llama 4, яка забезпечує живий переклад синхронізованим з губами перекладом, буде додана до всіх публічних облікових записів Instagram, а також до Facebook".

Як зазначає видання, точно незрозуміло, коли це станеться, але "коли це станеться, єдиною доступною мовою буде переклад з іспанської на англійську та навпаки, а згодом з’являться й інші мови".

Ми вважаємо, що існує багато дивовижних творчих людей, які мають потенційну аудиторію, яка не обов’язково розмовляє однією мовою. Якщо ми зможемо допомогти вам охопити аудиторію, яка розмовляє іншими мовами, подолати культурні та мовні бар’єри, ми зможемо допомогти вам збільшити кількість підписників та отримати більше користі від Instagram на платформі

У відео Моссері також включив перекладену штучним інтелектом версію свого відеоанонсу. Голос і рот керівника Instagram синхронізовані з іспанським перекладом.

Meta оголосила про запуск інструменту живого перекладу на основі штучного інтелекту ще у вересні 2024 року. Функція працює на базі великої мовної моделі Llama і спочатку тестувалася на відео авторів з Латинської Америки та США, перекладаючи їхній контент з англійської на іспанську та навпаки.

Хоча Meta робить ставку на живий переклад, ця технологія вже не є унікальною. Схожі сервіси пропонують Google Gemini, ChatGPT від OpenAI та низка багатомовних перекладацьких платформ. Наприклад, нова функція голосового перекладу Google Pixel 10 дозволяє перекладати телефонні дзвінки в реальному часі, а аналогічні інструменти готують і Apple для iOS 26. TikTok, своєю чергою, здебільшого обмежується автоматичними субтитрами, а деякі користувачі вдаються до сторонніх програм для перекладу Live-відео.

Попри технологічну новизну, живий переклад в Instagram Reels викликає певне занепокоєння у користувачів. У коментарях до відео Адама Моссері багато хто висловлював сумніви щодо точності перекладу та можливих помилок, зазначаючи, що автоматичні субтитри можуть бути безпечнішим та зручнішим рішенням.

Як людина, для якої іспанська є рідною мовою, мушу сказати, що це звучить і виглядає моторошно. Субтитрів зі штучним інтелектом більш ніж достатньо