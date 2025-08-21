Instagram Reels отримають живий переклад за допомогою штучного інтелекту: користувачі висловлюють занепокоєння

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 376 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 3694 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 12079 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 7344 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 14650 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 36782 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 45970 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 49320 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 73605 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 180209 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 12643 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 54288 перегляди
Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідкиPhoto21 серпня, 05:43 • 6474 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 38283 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 41657 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 376 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 12081 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 42195 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 92228 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 180212 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 53519 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 49074 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 48875 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 76689 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 92110 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Лікарські засоби
Пістолет
Нафта

Instagram Reels отримають живий переклад за допомогою штучного інтелекту: користувачі висловлюють занепокоєння

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Meta додає до Instagram Reels інструмент живого перекладу відео за допомогою штучного інтелекту, який синхронізує мову з рухами губ. Спочатку буде доступний переклад з англійської на іспанську та навпаки, згодом з'являться інші мови.

Instagram Reels отримають живий переклад за допомогою штучного інтелекту: користувачі висловлюють занепокоєння

Meta додає до Instagram Reels інструмент живого перекладу відео за допомогою штучного інтелекту, який синхронізує мову з рухами губ. Першою підтримуваною мовною парою стане англійська та іспанська, згодом з’являться й інші. Про це пише УНН із посиланням на Mashable.

Деталі

Meta додає свій інструмент голосового перекладу зі штучним інтелектом до Instagram Reels, а це означає, що незабаром глядачі зможуть побачити, як люди у їхній стрічці розмовляють іншою мовою, ніж та, якою вони записали відео.

У середу голова Instagram Адам Моссері оголосив, що "функція Meta AI на базі Llama 4, яка забезпечує живий переклад синхронізованим з губами перекладом, буде додана до всіх публічних облікових записів Instagram, а також до Facebook".

Як зазначає видання, точно незрозуміло, коли це станеться, але "коли це станеться, єдиною доступною мовою буде переклад з іспанської на англійську та навпаки, а згодом з’являться й інші мови".

Ми вважаємо, що існує багато дивовижних творчих людей, які мають потенційну аудиторію, яка не обов’язково розмовляє однією мовою. Якщо ми зможемо допомогти вам охопити аудиторію, яка розмовляє іншими мовами, подолати культурні та мовні бар’єри, ми зможемо допомогти вам збільшити кількість підписників та отримати більше користі від Instagram на платформі

- сказав Моссері у відео Threads.

У відео Моссері також включив перекладену штучним інтелектом версію свого відеоанонсу. Голос і рот керівника Instagram синхронізовані з іспанським перекладом.

Доповнення

Meta оголосила про запуск інструменту живого перекладу на основі штучного інтелекту ще у вересні 2024 року. Функція працює на базі великої мовної моделі Llama і спочатку тестувалася на відео авторів з Латинської Америки та США, перекладаючи їхній контент з англійської на іспанську та навпаки.

Хоча Meta робить ставку на живий переклад, ця технологія вже не є унікальною. Схожі сервіси пропонують Google Gemini, ChatGPT від OpenAI та низка багатомовних перекладацьких платформ. Наприклад, нова функція голосового перекладу Google Pixel 10 дозволяє перекладати телефонні дзвінки в реальному часі, а аналогічні інструменти готують і Apple для iOS 26. TikTok, своєю чергою, здебільшого обмежується автоматичними субтитрами, а деякі користувачі вдаються до сторонніх програм для перекладу Live-відео.

Попри технологічну новизну, живий переклад в Instagram Reels викликає певне занепокоєння у користувачів. У коментарях до відео Адама Моссері багато хто висловлював сумніви щодо точності перекладу та можливих помилок, зазначаючи, що автоматичні субтитри можуть бути безпечнішим та зручнішим рішенням.

Як людина, для якої іспанська є рідною мовою, мушу сказати, що це звучить і виглядає моторошно. Субтитрів зі штучним інтелектом більш ніж достатньо

- написала одна користувачка.

Україна тестує Direct to Cell: супутниковий зв'язок буде доступним у будь-якій точці країни18.08.25, 21:04 • 3348 переглядiв

Альона Уткіна

ТехнологіїМультимедіа
OpenAI
ChatGPT
TikTok
Apple
Facebook
Instagram
Google