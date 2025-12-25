Имеем дело с варварами, которые и в Бога не верят: Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем российские удары во время Рождества

$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 13325 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 15387 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 18522 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 15129 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 14380 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12675 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 47295 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 64830 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32101 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 52519 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 15000 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 13842 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 14648 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 13204 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 15510 просмотра
Имеем дело с варварами, которые и в Бога не верят: Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем российские удары во время Рождества

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Президент Зеленский провел теплый разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем, поблагодарив за поддержку Украины. Обсуждались жестокие удары рф по Украине во время Рождества и их "варварская" сущность.

Имеем дело с варварами, которые и в Бога не верят: Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем российские удары во время Рождества

Президент Украины Владимир Зеленский провел хороший и теплый разговор с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. По его словам, "очень правильная оценка всего этого прозвучала в разговоре: к сожалению, имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят", передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Хороший и очень теплый разговор с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за очень искреннее поздравление для украинцев с Рождеством, за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий. К сожалению, даже в Сочельник и Рождественскую ночь российская армия не прекращала своих жестоких ударов по Украине, по энергетике, по нашим людям. Во многих наших городах и селах действуют графики отключений света

- сообщил Зеленский.

По его словам, сегодня днем российские войска снова бьют по городам нашего Востока. И в Чернигове фактически во время разговора с Патриархом оказывали помощь раненым от попадания российского дрона в обычный жилой дом.

Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашем разговоре: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят. Именно такой Россия стала, и еще и совсем этого не стесняется. Наоборот, свою жажду убийств они там, в россии, пытаются сделать основой национальной гордости. Будем противодействовать российской войне и агрессии так, как только возможно, защищая нашу жизнь, жизнь украинцев и всех людей, которые страдают от того, что до сих пор война продолжается

- добавил Зеленский.

Президент поблагодарил за готовность Его Святейшества и в дальнейшем помогать всем мирным усилиям.

Зеленский рассказал о главном желании украинцев на Рождество24.12.25, 18:04 • 3328 просмотров

Антонина Туманова

