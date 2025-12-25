Имеем дело с варварами, которые и в Бога не верят: Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем российские удары во время Рождества

Президент Украины Владимир Зеленский провел хороший и теплый разговор с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. По его словам, "очень правильная оценка всего этого прозвучала в разговоре: к сожалению, имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят", передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Хороший и очень теплый разговор с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за очень искреннее поздравление для украинцев с Рождеством, за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий. К сожалению, даже в Сочельник и Рождественскую ночь российская армия не прекращала своих жестоких ударов по Украине, по энергетике, по нашим людям. Во многих наших городах и селах действуют графики отключений света

По его словам, сегодня днем российские войска снова бьют по городам нашего Востока. И в Чернигове фактически во время разговора с Патриархом оказывали помощь раненым от попадания российского дрона в обычный жилой дом.

Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашем разговоре: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят. Именно такой Россия стала, и еще и совсем этого не стесняется. Наоборот, свою жажду убийств они там, в россии, пытаются сделать основой национальной гордости. Будем противодействовать российской войне и агрессии так, как только возможно, защищая нашу жизнь, жизнь украинцев и всех людей, которые страдают от того, что до сих пор война продолжается