ГУР: говорить о серьезной угрозе со стороны Приднестровья - нельзя

Большинство планов российских провокаций не получили поддержки в Приднестровье, что свидетельствует об их неуспешности. Параллельно Украина продолжает укреплять свои границы, включая те, что граничат с Молдовой. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Большинство из политических и информационных провокаций, которые планировали россияне, относительно ПМР, не поддержаны даже внутри этого образования не поддержали и соответственно - не реализованы. Поэтому говорить о серьезной угрозе со стороны Приднестровья - нельзя - сказал Юсов.

Он отметил, что Украина укрепляет свои границы, в том числе и у границы с Молдовой.

Напомним

россия пытается использовать непризнанное Приднестровье и Гагаузию, чтобы проводить гибридные операции для дестабилизации ситуации в Молдове накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.