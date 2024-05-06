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ГУР: говорити про серйозну загрозу з боку Придністров’я - не можна

Київ • УНН

 • 15695 перегляди

Плани росії щодо провокацій у Придністров'ї провалилися через відсутність підтримки. Своєю чергою Україна продовжує зміцнювати свої кордони з Молдовою.

Більшість планів російських провокацій не отримали підтримки у Придністров’ї, що свідчить про їхню неуспішність. Паралельно Україна продовжує зміцнювати свої кордони, включаючи ті, що межують з Молдовою. Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону, передає УНН.

Більшість із політичних та інформаційних провокацій, які планували росіяни, стосовно ПМР, не підтримано навіть в середині цього утворення не підтримали і відповідно - не реалізовані. Тому говорити про серйозну загрозу з боку Придністров’я - не можна

- сказав Юсов.

Він зазначив, що Україна укріплює свої кордони, зокрема і біля кордону з Молдовою.

Нагадаємо

росія намагається використати невизнане Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС та президентських виборів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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