ГУР: говорити про серйозну загрозу з боку Придністров’я - не можна
Київ • УНН
Плани росії щодо провокацій у Придністров'ї провалилися через відсутність підтримки. Своєю чергою Україна продовжує зміцнювати свої кордони з Молдовою.
Більшість планів російських провокацій не отримали підтримки у Придністров’ї, що свідчить про їхню неуспішність. Паралельно Україна продовжує зміцнювати свої кордони, включаючи ті, що межують з Молдовою. Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону, передає УНН.
Більшість із політичних та інформаційних провокацій, які планували росіяни, стосовно ПМР, не підтримано навіть в середині цього утворення не підтримали і відповідно - не реалізовані. Тому говорити про серйозну загрозу з боку Придністров’я - не можна
Він зазначив, що Україна укріплює свої кордони, зокрема і біля кордону з Молдовою.
Нагадаємо
росія намагається використати невизнане Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС та президентських виборів.