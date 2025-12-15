Группа подростков устроила драку возле Аллеи памяти в Ирпене: полиция устанавливает обстоятельства

С участием подростков произошла драка возле Аллеи памяти в Ирпене Киевской области, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграм-каналов обнаружено видео, на котором происходит драка между юношами. Установлено, что инцидент произошел в городе Ирпень, возле Аллеи памяти Героям, погибшим, защищая страну во время войны - сообщили в полиции.

Детали

Правоохранители внесли сведения в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

"Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причастных лиц к данному событию, после чего будет дана правовая квалификация согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

