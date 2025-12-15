Група підлітків влаштувала бійку біля Алеї пам'яті в Ірпені: поліція встановлює обставини

За участю підлітків сталася бійка біля Алеї пам'яті в Ірпені на Київщині, поліція встановлює обставини, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Під час моніторингу соціальних мереж в одному із телеграм-каналів виявлено відео, на якому відбувається бійка між юнаками. Встановлено, що інцидент трапився у місті Ірпінь, біля Алеї памʼяті Героям, які загинули захищаючи країну під час війни - повідомили у поліції.

Деталі

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

"Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно із чинним законодавством", - ідеться у повідомленні.

