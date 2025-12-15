Група підлітків влаштувала бійку біля Алеї пам'яті в Ірпені: поліція встановлює обставини

$42.190.08
49.470.05
ukenru
12:05 • 958 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 4378 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 10297 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 12830 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 15465 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 16173 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 17383 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24026 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 32681 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28724 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.9м/с
78%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності15 грудня, 03:20 • 21833 перегляди
москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15 грудня, 04:27 • 4662 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 16308 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 22126 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 6140 перегляди
Публікації
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 1970 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 68706 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 84938 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 70953 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 80260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Дніпропетровська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 17940 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 35393 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 36975 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 41518 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 76201 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
The Washington Post

Група підлітків влаштувала бійку біля Алеї пам'яті в Ірпені: поліція встановлює обставини

Київ • УНН

 • 212 перегляди

В Ірпені зафіксовано бійку між підлітками біля Алеї пам'яті Героїв. Поліція Бучанського району проводить перевірку та встановлює причетних осіб.

Група підлітків влаштувала бійку біля Алеї пам'яті в Ірпені: поліція встановлює обставини

За участю підлітків сталася бійка біля Алеї пам'яті в Ірпені на Київщині, поліція встановлює обставини, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Під час моніторингу соціальних мереж в одному із телеграм-каналів виявлено відео, на якому відбувається бійка між юнаками. Встановлено, що інцидент трапився у місті Ірпінь, біля Алеї памʼяті Героям, які загинули захищаючи країну під час війни

- повідомили у поліції.

Деталі

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

"Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно із чинним законодавством", - ідеться у повідомленні.

У Харкові неповнолітні влаштували бійку в парку: за справу взялася поліція28.11.25, 15:41 • 3739 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПКиївська область
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сутички
Національна поліція України
Київська область