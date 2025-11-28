У Харкові неповнолітні влаштували бійку в парку: за справу взялася поліція
Київ • УНН
Поліція Харкова встановила всіх учасників бійки неповнолітніх, відео якої поширили в соцмережах. Інцидент стався в парку на бульварі Юр'єва, проводиться перевірка.
У Харкові сталася бійка неповнолітніх у парку, поліція ідентифікувала всіх учасників і з'ясовує обставини, повідомили у ГУНП у Харківській області у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Поліція Харкова встановила учасників бійки неповнолітніх, відео якої поширили в соцмережах", - повідомили у поліції.
Як зазначається, 27 листопада під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили публікацію з відеозаписом бійки між неповнолітніми. Подія відбувалася в парку на бульварі Юр’єва.
Правоохоронці повідомили, що "встановили всіх учасників інциденту".
"Наразі проводиться перевірка та з’ясовуються всі обставини конфлікту", - ідеться у повідомленні.
Напередодні у місцевих пабліках поширили відео бійки, де було видно дівчат.
