У Харкові неповнолітні влаштували бійку в парку: за справу взялася поліція

У Харкові сталася бійка неповнолітніх у парку, поліція ідентифікувала всіх учасників і з'ясовує обставини, повідомили у ГУНП у Харківській області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Поліція Харкова встановила учасників бійки неповнолітніх, відео якої поширили в соцмережах", - повідомили у поліції.

Як зазначається, 27 листопада під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили публікацію з відеозаписом бійки між неповнолітніми. Подія відбувалася в парку на бульварі Юр’єва.

Правоохоронці повідомили, що "встановили всіх учасників інциденту".

"Наразі проводиться перевірка та з’ясовуються всі обставини конфлікту", - ідеться у повідомленні.

Напередодні у місцевих пабліках поширили відео бійки, де було видно дівчат.

