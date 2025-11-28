В Харькове несовершеннолетние устроили драку в парке: за дело взялась полиция
Киев • УНН
Полиция Харькова установила всех участников драки несовершеннолетних, видео которой распространили в соцсетях. Инцидент произошел в парке на бульваре Юрьева, проводится проверка.
В Харькове произошла драка несовершеннолетних в парке, полиция идентифицировала всех участников и выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в Харьковской области в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Полиция Харькова установила участников драки несовершеннолетних, видео которой распространили в соцсетях", - сообщили в полиции.
Как отмечается, 27 ноября во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию с видеозаписью драки между несовершеннолетними. Событие происходило в парке на бульваре Юрьева.
Правоохранители сообщили, что "установили всех участников инцидента".
"Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства конфликта", - говорится в сообщении.
Накануне в местных пабликах распространили видео драки, где были видны девушки.
