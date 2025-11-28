В Харькове несовершеннолетние устроили драку в парке: за дело взялась полиция

$42.190.11
Эксклюзив
13:56 • 1438 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 4812 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 3720 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 19498 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 16387 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 16228 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28062 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18944 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17200 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14848 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Популярные новости
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 16032 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 16389 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 19241 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 18663 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 17307 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 1434 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 11102 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 19496 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 17436 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28062 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Мохаммед бин Салман
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Сумская область
Донецкая область
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 20834 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 38180 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 58399 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 91188 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 106231 просмотра
В Харькове несовершеннолетние устроили драку в парке: за дело взялась полиция

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Полиция Харькова установила всех участников драки несовершеннолетних, видео которой распространили в соцсетях. Инцидент произошел в парке на бульваре Юрьева, проводится проверка.

В Харькове несовершеннолетние устроили драку в парке: за дело взялась полиция

В Харькове произошла драка несовершеннолетних в парке, полиция идентифицировала всех участников и выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в Харьковской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Полиция Харькова установила участников драки несовершеннолетних, видео которой распространили в соцсетях", - сообщили в полиции.

Как отмечается, 27 ноября во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию с видеозаписью драки между несовершеннолетними. Событие происходило в парке на бульваре Юрьева.

Правоохранители сообщили, что "установили всех участников инцидента".

"Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства конфликта", - говорится в сообщении.

Накануне в местных пабликах распространили видео драки, где были видны девушки.

Драка на станции метро "Оболонь": полиция открыла уголовное производство из-за нападения группы подростков13.10.25, 09:35 • 3385 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Харьков