В Харькове несовершеннолетние устроили драку в парке: за дело взялась полиция

В Харькове произошла драка несовершеннолетних в парке, полиция идентифицировала всех участников и выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в Харьковской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Полиция Харькова установила участников драки несовершеннолетних, видео которой распространили в соцсетях", - сообщили в полиции.

Как отмечается, 27 ноября во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию с видеозаписью драки между несовершеннолетними. Событие происходило в парке на бульваре Юрьева.

Правоохранители сообщили, что "установили всех участников инцидента".

"Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства конфликта", - говорится в сообщении.

Накануне в местных пабликах распространили видео драки, где были видны девушки.

Драка на станции метро "Оболонь": полиция открыла уголовное производство из-за нападения группы подростков